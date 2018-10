«La alcaldía no ha informado de la encuesta» Viernes, 12 octubre 2018, 00:08

OH también se queja por la realización del estudio bajo el título 'Encuesta final de legislatura: Opiniones, valoraciones y percepciones que tiene la ciudadanía sobre la política y los servicios del Ayuntamiento'. «Sabemos que esta encuesta ha sido encargada por alcaldía, sin informar a la oposición por un importe cercano a los 13.000 euros y pagado con dinero público».

Es por ello que Orain Hernani aprovechó el apartado de ruegos y preguntas para consultar sobre el tema.

«Nos dijeron que estábamos en lo cierto, que la encuesta la hicieron para que la ciudadanía evaluara el trabajo llevado a cabo durante esta legislatura.

Aquí vuelve a aparecer un problema que hemos denunciado varias veces durante estos años de legislatura: no hay transparencia. No dudamos de la legitimidad ni de la legalidad de la realización de la encuesta; pero, ¿no hubiera sido más interesante si la encuesta se hubiera realizado con las aportaciones del resto de grupos políticos y del personal técnico del Ayuntamiento? ¿Una encuesta realizada con el dinero de todos los hernaniarras no debería hacerse con conocimiento y participación de todos los grupos municipales representados en el Consistorio. Cómo no, una vez más nos contestaron que aún no sabían los resultados, pero que, por supuesto, nos informarán. Claro, nos informarán sabiendo que ya les hemos 'pillado con el carrito del helado'».