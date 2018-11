Aktibista palestinar bati harrera instituzionala egingo diote bihar Udaletxean Dalia Nasser 13:00etan izango da Hernanin eta Udal Gobernuko kideak berarekin elkartuko dira EL DIARIO VASCO HERNANI. Domingo, 4 noviembre 2018, 01:15

Israelek Jerusalem hiria okupatu zuenetik 50. urteurrena bete da aurten. «Palestinarren giza eskubideak etengabe urratzen dira hiri okupatu horretan eta Israel, nazioarteko komunitatearen baimenarekin, palestinarrak bazterrean uzten ari da haien lurraldean. Palestinar populazioa bazter batean uzten dituzte bertako agintari israeldarrek eta, haien oinarrizko askatasunak ez ezik, eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak ere egunero urratzen ditu Israelek», diote Udaletxetik.

Jerusalemen okupazioa eta bertako biztanle palestinarrek jasaten duten diskriminazioa sala-tzeko, Mundubat Fundazioak The Other Jerusalem (Beste Jerusalem hori) kanpaina bultzatu du. Kanpaina horren zabalkundea nazioartean egiteko helburuz, giza eskubideen aldeko aktibista bat, Dalia Nasser, Union of Palestinian Women Committees-eko kidea, Euskal Herrira etorri da. Bihar Hernanira etorriko da eta Udalak harrera egingo dio.

Harrera instituzional hori 13:00etan izango da udalbatzar aretoan, eta Hernaniko udal gobernuaren ordezkariek parte hartuko dute.