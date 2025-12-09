El hernaniarra Aitor Lizarazu gana el campeonato del mundo de Deka por parejas en EE UU

Juan F. Manjarrés Hernani Martes, 9 de diciembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

El fin de semana se ha celebrado el Campeonato del Mundo de Deka FIT en Florida (EE UU), donde el deportista hernaniarra Aitor Lizarazu ha participado por partida doble con una clasificación final. Se hizo con el cuarto puesto en la modalidad individual y con el título en el de parejas

La primera prueba en la que Aitor tomó parte fue en la de individual, donde obtuvo la cuarta plaza con un tiempo de 31:21, tras Greyson Kilgore, de EE UU, Isaac Sanderson, de Canadá, y Ryan Kent, de EE UU, siendo el primer europeo, seguido en el puesto séptimo por el catalán Pau Nacenta.

Tanto Aitor como Pau estaban más pensando en la prueba de parejas que disputarían luego, ya que al tener poco tiempo de recuperación no quemaron todas las energías en la prueba individual, algo que era vital para afrontarla con garantías.

Seis horas después tenían la prueba de élite parejas, donde precisamente el catalán Pau Nacenta y el hernaniarra Aitor Lizarazu se presentaban con el mejor tiempo del año en la modalidad, logrado en la prueba de Madrid en julio de este año al marcar un tiempo de 25:33.

En la prueba del sábado se presentaban como favoritos, dado que tenían la mejor marca del año y desde la tercera posta fueron aumentando las distancias con respecto a los hermanos Walkington, de EE UU, hasta parar el cronómetro en 25:22, mientras que los americanos lo paraban en 26:15.

Los campeones demostraron tener bien trabajado los relevos y, sobre todo, perfectamente elaborada la táctica, donde Pau se hizo valer en las postas de carrera de 500 metros que se realizan al principio y final entre cada una de las pruebas de fuerza y potencia, donde fue Aitor el que llevó el peso.

Aitor Lizarazu ha rubricado una temporada excepcional con muchas participaciones tanto en Deka como en Hyrox, que son las dos franquicias más populares en crossfit bajo cubierta. Ha ganado en pruebas de Madrid o Zaragoza, con un segundo puesto en Andorra y varias participaciones por Europa con puestos de podium, participando en individuales, dobles mixtos y dobles masculinos en diversos eventos.

La modalidad de Deka, en la que ha brillado este fin de semana el deportista hernaniarra, es de crossfit patente EE UU, país en el que cuenta con un gran arraigo. De todos modos, es también practicado de forma importante en Europa.