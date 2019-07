Adaptados a la norma de pueblos de más de 20.000 habitantes El Pleno de ayer sometió a estudio las liberaciones de los ediles y de los honorarios que los mismos deben cobrar JUAN F. MANJARRÉS DVHERNANI@GMAIL.COM HERNANI. Miércoles, 24 julio 2019, 00:19

Sesión plenaria de media hora la que tuvo lugar ayer por la tarde en el Ayuntamiento, dentro de la cual se dio el visto bueno a la norma presupuestaria que marca los honorarios y liberaciones de los ediles de cara a la nueva legislatura. Tal y como explicó el alcalde, Xabier Lertxundi, el aumento de habitantes de Hernani, sobrepasando los 20.000, provoca que haya que reajustar estos conceptos.

De momento, es adaptar esa modificación a la norma municipal, lo que permite contar con un máximo de 10 ediles liberados a jornada completa. «Eso no quiere decir que en el caso de Hernani vaya a ser así, habrá que verlo más adelante», señaló el primer edil. Finalmente, la modificación salió adelante con el voto favorable solo de EH Bildu y el contrario de los tres grupos de la oposición.

Estos últimos entienden que la norma no ha sido fruto de una negaciación y que EH Bildu «se ha olvidado de la oposición». Desde EAJ/PNV remarcaban que desde el grupo de gobierno «se nos ha dicho no a todo lo que hemos planteado, no se recoge ninguna propuesta que hemos hecho». De esta manera, entienden la nueva norma como una semejante a la que se llevó a los tribunales en 2017, ya que consideran que se trata de un posible «fraude de ley». Entre otros aspectos, desde la oposición consideran que existe una discriminación con respecto a los ediles de los grupos que están en la oposición.

También se estudió en el Pleno de ayer el asunto de crear un puesto de responsable de comunicación dentro de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento. Votaron a favor EH Bildu y Elkarrekin Podemos OH.