Las actuaciones musicales se multiplican estos días en Hernani por Santa Cecilia

La celebración de Santa Cecilia todos los años conlleva que se multipliquen las actuaciones musicales en Hernani. Conmemora el día de su patrona y lo ... hacen de la manera que más les gusta: Cantando y tocando sus instrumentos musicales.

En jornadas pasadas ya ha habido actuaciones musicales por parte de los alumnos de la Escuela de Música Hernani y este jueves le dan continuidad con una cita que en los últimos años es referencia. Musikalean hace que la celebración tome forma de kalejira por las calles del centro de la localidad. Los alumnos de la escuela pública de música saldrán a las seis de la tarde con sus instrumentos musicales y se dejarán ver y oír en distintos puntos.

La siguiente cita con Santa Cecilia llegará de la mano del coro Goiz Eguzki, vinculado al Hogar del Jubilado. En su caso partirán a las 12.00 desde Plaza Berri y protagonizarán una kalejira por el Casco Histórico de la localidad.

El sábado contará con una cita doble, ya que también actuará durante la primera mitad del día la Banda Municipal de Música. Su actuación tendrá lugar en los arkupes de la Casa Consistorial y se pondrá en marcha a las 12.30 horas. El concierto servirá también para reconocer los 25 años de trayectoria del percusionista Mikel Perurena en la Hernaniko Musika Banda. Comenzará con una obra de gran originalidad y carácter festivo, con la pieza 'Arsenal' del compositor belga Jan Van der Roost. A continuación sonará 'Ex corde' de Anne Pérez de Azpeitia Hamilton, escrita expresamente para la Banda de Música de Hernani. Posteriormente, la Banda interpretará el segundo movimiento de la obra 'Concierto de Aranjuez' de Joaquín Rodrigo. Asimismo, sonará 'For the President's Own', de John Williams, de gran dinamismo rítmico y con un destacado protagonismo de los metales. Más clásico es 'Suite en La', de Julio Gómez, un ejemplo destacado del sinfonismo español de principios del siglo XX. El programa se completará con dos piezas vinculadas a la música contemporánea. Obras bailables 'The Clearing' y 'Quarter Master', ambas firmadas por Michael League (fundador de Snarky Puppy), y adaptadas para banda por Mikel Gabiola Leniz.

Kantuz

La última de las citas tendrá como protagonista a Kantuz Abesbatza, que hará coincidirlo con el denominado Kantuz Eguna. Bajo el título 'Ez daude konforme!', desde las 19.30 horas del viernes 28 de noviembre se podrá disfrutar de una actuación que estará dirigida por Igor Arroyo y contará con compañía al piano.