PNV y PSE abandonan el proceso de los presupuestos participativos Ricardo Crespo, portavoz PSE. Ambas formaciones alegan que «EH Bildu ha vetado la propuesta para el cambio de sistema de recogida de residuos» JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Jueves, 11 julio 2019, 00:25

EAJ/PNV y PSE-EE abandonan su participación en el proceso de los presupuestos participativos porque ambos consideran que «EH Bildu ha vetado nuevamente cualquier propuesta relacionada con replantearse el sistema actual de recogida de residuos».

El portavoz jertzale, Andoni Amonarraiz, explica que «este año hemos tomado parte en las reuniones de este proceso participativo desde que se puso en marcha en mayo. No compartíamos que los menores pudieran decidir sobre el dinero público, pero algunas veces hay que ceder y seguir hacia delante». Pero como relata Amonarraiz «la reunión del 3 de julio ha sido la última y estamos tristes por no haber podido continuar en el proceso. EH Bildu ha vetado dos propuestas de hernaniarras. Una solicitaba que se retirara el PaP y la otra que se estableciera el quinto contenedor. EH Bildu ha decidido que el PaP se queda, que los hernaniarras no pueden votar sobre esto y lo borran de un plumazo del proceso. Saben que los resultados con el quinto contenedor, en muchos de los pueblos de alrededor son similares a los del PaP en Usurbil y mejores que en Hernani y que es mucho más barato, pero aún así no permiten que los vecinos lo vote».

Para terminar, el portavoz del PNV ha asegurado que «no seremos nosotros los que impidamos al pueblo opinar sobre los temas que son de competencia municipal y, por lo tanto, no podemos seguir apoyando un proceso que vuelve a estar viciado por los objetivos políticos de EH Bildu y no da respuesta a todas las inquietudes de los hernaniarras».

También abandona el PSE

El Partido Socialista de Hernani ha decidido abandonar también el proceso de presupuestos participativos de Hernani tras constatar que el equipo de gobierno no permitirá propuestas que se replanteen el sistema de recogida de residuos PaP.

En un comunicado, el portavoz del PSE-EE de Hernani, Ricardo Crespo, ha explicado que «en la reunión para analizar las propuestas presentadas por la ciudadanía, EH Bildu rechazó, un año más, permitir que un par de propuestas sobre el cambio del sistema de recogida de residuos, conocido como Puerta a Puerta (PaP), pasara a la fase de análisis técnico y posterior votación por parte de los hernaniarras». Ante esta situación, los socialistas anunciaron que no tomarían parte en este proceso y que lo abandonaban.

Según Crespo, «la actitud unilateral de EH Bildu coarta la voluntad popular. Resulta incomprensible que ante una propuesta que no le gusta al gobierno municipal o que está en contra de su posicionamiento político sea rechazada, sin permitir que la ciudadanía pueda dar su opinión».

Por otra parte, Crespo asegura sentirse «decepcionado», porque el proceso participativo que se está llevando a cabo en Hernani es ficticio, ya que «a nuestros vecinos se les invite a colaborar de manera activa», sin embargo, «EH Bildu utiliza su mayoría absoluta para eliminar aquellas propuestas que van en contra de sus posiciones políticas».

El dirigente socialista ha sugerido que se establezcan unas fórmulas y unas reglas, consensuadas entre todos los partidos políticos representados en ese Ayuntamiento, para fomentar un proceso participativo «real» en Hernani.

Asimismo, ha dicho que «vemos con preocupación que los barrios y determinados sectores sociales hernaniarras recelan del proceso de presupuestos participativos, bien porque sus propuestas rara vez se materializan, ya que existen grupos con más gente y, por lo tanto, año tras año sus propuestas reciben más votos; o porque la ciudadanía ha visto que muchas de las propuestas aprobadas tardan demasiado tiempo en ver la luz». A su juicio, «los grupos pequeños tienen pocas posibilidades de que sus propuestas sean llevadas a cabo, cuando éstas pueden ser tan necesarias como las realizadas por un grupo de más personas. Por eso, pedimos a EH Bildu que para futuros presupuestos participativos se ofrezca a cada barrio invertir una cantidad en los proyectos que presentan». Por último, Crespo asegura que «la participación ciudadana implica mucha sensatez, así como tener en cuenta equilibrios y sensibilidades, además de ofrecer unas reglas de juego claras».