170 jugadores distribuidos en 13 equipos en la actual temporada de voleibol

J. F. N. Hernani. Martes, 28 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

La sección de voleibol de Hernani han empezado la temporada, aunque ahora durante este próximo fin de semana toca nuevamente descansar. Este año el club tiene 13 equipos, de los cuales compiten 12 (el otro es de bolei-eskola y no lo hace). Hernani cuenta esta temporada con 1 equipo de bolei-eskola, 4 conjuntos infantiles (1 de ellos masculino), 3 de cadetes (1 de chicos), 3 juveniles (1 de ellos masculino) y 2 séniors (1 masculino). Además, la intención es formar un grupo los lunes para fomentar la modalidad hartubol, con el que se contaría con un total de 14 equipos.

Todos juegan la Copa Gipuzkoa, salvo los sénior chicos que lo hacen en la Liga Vasca y comenzaron la temporada a finales de septiembre. El resto han comenzado este pasado fin de semana. El comienzo ha sido bueno, ya que de los 11 partidos, se han ganado 5 y otros 4 partidos se han perdido con un 2-3 o 1-3. Todavía es pronto, pero desde la entidad se muestran optimistas e ilusionados ante una previsible buena temporada.

Dentro del campeonato, tanto en infantil como en cadetes, existen dos modalidades: la de rendimiento y la de participación. Solo se puede tener un equipo por categoría en rendimiento y en el caso de Hernani los tiene, uno en infantil y otro en cadetes (chicas). En el caso de los chicos, al ser pocos equipos, todos juegan en rendimiento. Hernani tiene unos 170 jugadores apuntados, lo cual es un buen dato, y entienden que el voley en el municipio «está en auge».

Hartubol

Desde el club de voleibol se ha pensado que aparte del Hartubol que se juega con los integrantes vinculados a Goiz Eguzki, cualquier persona interesada en participar a partir de los 16 años puede animarse y acercarse al Instituto los lunes para pasárselo bien de 18.30 a 20.00 horas.