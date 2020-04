La Guardia Municipal aclara la situación generada con algunos dueños de perros

Desde la Policía Municipal de Astigarraga han querido salir al paso de los escritos aparecidos en prensa remitidos por un grupo de dueños de perros que se quejaban de la situación que se estaba dando en el municipio. Las quejas se centran en «el acoso al que se ven sometidos por parte de algunos vecinos y de la Policía Municipal cada vez que sacan a pasear a sus mascotas». Desde la policía local remarcan que «todos sabemos que está prohibido en esta situación de alarma el salir a pasear con los perros, pudiendo hacerlo solo y exclusivamente en las inmediaciones del propio domicilio y por el tiempo estrictamente necesario para que el animal haga sus necesidades, estando obligados a limpiarlo todo y volver a sus casas sin dar paseos».

Ademas, añaden que «la coyuntura ya era tensa con algunos vecinos antes de que llegara el coronavirus, ya que se llamaba a la Policía para quejarse de los perros sueltos, lo que pone de manifiesto que quienes se quejan son aquellos que con coronavirus o sin él tratan de hacer de su capa un sayo, sin respetar las normas y obligaciones que supone el tener un animal de compañía y obviando el peligro que supone tanto para el propio animal como para el resto de usuarios de las vías públicas el llevar a su mascota suelta por la calle».

«Suena irrisorio quejarse de que les persiguen por llevar el perro suelto y al mismo tiempo incluirse entre la mayoría de propietarios, cívicos y respetuosos con sus vecinos, que es verdad que cumplen con sus obligaciones de llevar atados a sus animales. Si quienes se quejan cumplieran de verdad con sus obligaciones no deberían preocuparse de que la Guardia Municipal vigile las calles, puesto que nunca se denuncia a nadie por cumplir el decreto de alarma, llevar un perro atado o recoger los excrementos», subrayan.

Algunos propietarios de perros indican que «con el parque cerrado, 'casi todos nos juntamos en las mismas calles, aumentando el riesgo de contagio entre nosotros', siguiendo sin enterarse aun de que, con perro o sin él, está prohibido juntarse en la calle durante el estado de alarma y dado que todas las calles están prácticamente vacías es algo incomprensible decir que se ven obligados a juntarse por haber cerrado el parque. Si dejaran de pasear y se dedicaran (tal y como hace una mayoria silenciosa de propietarios que no se suma a las quejas) a estar en la calle el tiempo estrictamente necesario para que sus mascotas hicieran sus necesidadades, limpiarlo todo y subir otra vez al domicilio, no tendrían tantos problemas ni pondrían en peligro la salud de sus vecinos, con lo que las relaciones se verían mejoradas y no habría tantas tensiones».