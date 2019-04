Los grupos Rock For Ever y Black&White actúan hoy en Galtzaur

Dos nuevas citas esta semana de los alumnos de la Musika Eskola Norberto Almandoz. La primera será esta tarde, a partir de las 18.00 horas, y a diferencia de otras ocasiones, la actuación no será en el Centro de Música sino en el Hogar del Jubilado Galtzaur. Allí actuarán los jóvenes alumnos de los grupos Rock For Ever y Black&White, que ofrecerán un concierto con diversos temas.

Por otro lado, el jueves, a las siete y media de la tarde, esta vez sí en el salón principal de la Musika Eskola, habrá una nueva audición con la participación de los los alumnos de órgano y de los chavales que este año han empezado con sus clases de piano en la Musika Eskola.