Gran actuación de Urko Semperena en el Campeonato de España de pista La selección de Euskadi fue plata en la prueba por equipos.

Buena actuación de Urko Semperena en los Campeonatos de España de pista para corredores élite y sub-23 celebrados en Valencia este pasado fin de semana. El viernes participó en su primera prueba, la persecución individual, junto a otros 17 corredores entre los que se encontraban los campeones del mundo y varias veces de Europa, Sebastián Mora y Albert Torres, máximos favoritos, que con un tiempo de 4:29:292 y 4:31:510 cumplían los pronósticos y ambos pasaban a la final para disputar el oro que ganaría Mora. El bronce se lo disputaron Vicente García de Mateos (4.33:591) y Eloy Teruel (4:33:945), con victoria para este último en la final.

Urko Semperena era el más joven de los participantes y disputaba por primera vez esta prueba. Lograba la décima plaza en la clasificación con un tiempo de 4:44:898, siendo el segundo en su categoría, al ser superado por el Balear Xabi Canellas que realizaba el sexto mejor tiempo con 4:39:300 y se proclamaba Campeón de España Sub-23.

El día siguiente el astigartarra disputaba la clasificatoria del scrach y volvía a lograr pasar a la final, donde, tras una gran carrera, volvía a ser segundo en la clasificación de los sub-23. Pese a que tuvo perfectamente controlado al balear Xabi Canellas, que partía como máximo favorito para la victoria en su categoría, no pudo evitar que primero los élites, Albert Torres, Noel Martín y Julio Alberto Amores, y más tarde el veterano Eloy Teruel junto a Pau Llaneras, el otro balear sub-23, escaparan y ganaran vuelta, por lo que a pesar de ganar con facilidad el sprint final al pelotón, volvía a quedar segundo en la clasificación de los sub 23. Torres se hacía con la victoria en categoría élite y Llaneras en sub 23.

Ese mismo día, junto a Illart Zuazubiskar, Aitor Rey y Aitor Larrañaga, disputaba Urko la clasificación en la prueba de persecución por equipos, logrando un tiempo de 4:24:07 y con ello la clasificación para disputar al día siguiente el oro contra la selección de Baleares formada por Albert Torres, Xabi Canellas, Marc Buades y Pau Llaneras, que lograba hacer el mejor tiempo con 4:23:77. Valencia y Cataluña se clasificaron para disputar la tercera plaza.

El domingo Euskadi mejoraba su tiempo logrando un registro de 4:21:692, pero se llevaban la plata porque el equipo balear se llevaba el oro con un tiempo de 4:19:346. La tercera posición fue finalmente para Valencia que superaba a Cataluña.