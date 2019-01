Hoy finaliza el plazo para apuntarse a los cursos disponibles en Lekaio

El plazo para apuntarse en los cursos de Lekaio se cierra hoy. Las personas interesadas deberán inscribirse en Lekaio de 9 a 13 y de 16 a 18 horas. Las plazas se adjudicarán sobre el orden de inscripción.

De los cursos que se imparten en la Casa de Cultura todavía hay sitio disponible en el de dibujo y pintura infantil (los martes de 17 a 18.30 horas. La matrícula general es de 72 euros y la reducida de 57,60 euros. Los no empadronados en Urnieta pagarán 86,40 euros el trimestre), en dibujo y pintura para adultos (los martes de 18.30 a 20.30 horas).

La matrícula general es de 72 euros y la reducida de 57,60 euros. Los no empadronados pagarán 86,40 euros el trimestre, en costura de iniciación (los jueves de 18.30 a 20.30 horas). La matrícula general es de 72 euros y la reducida de 57,60 euros. Los no empadronados pagarán 86,40 euros el trimestre), en costura III (los lunes de 18.30 a 20.30 horas). La matrícula general es de 72 euros y la reducida de 57,60 euros. Los no empadronados en Urnieta pagarán 86,40 euros el trimestre, en manualidades (los lunes de 19.00 a 21.00 horas). La matrícula general es de 72 euros y la reducida de 57,60 euros.

Además, los no empadronados en Urnieta pagarán 86,40 euros el trimestre, y en talla de madera (los jueves de 18.00 a 20.00 horas). La matrícula general es de 72 euros y la reducida de 57,60 euros.