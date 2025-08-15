La festividad de San Roke marca la actividad en distintos rincones de la comarca

Festividad de San Roke hoy sábado y previsión de sol. Todo listo, por tanto, para el desarrollo de una jornada intensa en distintos lugares ... de la comarca de Buruntzaldea. Hay que citar principalmente al barrio Buruntza de Andoain o la ermita de de Santiagomendi de Astigarraga, pero también a la cercana localidad navarra de Arano, que cuenta con una importante tradición en este día.

En el caso de Andoain, desde ayer el barrio Buruntza está acogiendo sus fiestas, aunque la jornada principal tendrá lugar hoy. Desde las 10.00 de la mañana se vivirá un pasacalles de txistularis por el barrio, con misa en recuerdo a las personas del barrio fallecidas en Buruntzako San Martin parke arkeologikoa media hora después. A las 11.00 será el momento para que el grupo Burdina presente las actividades realizadas en Buruntza. La zona exterior de la sidrería Gaztañaga acogerá desde las 11.30 horas soka-dantza, con la participación de txistularis y Urki dantza taldea. La primera parte del día la completarán una sesión de bertsos con Aitor Mendiluze y Sustrai Colina, con una comida posterior en la sidrería. La zona exterior de Gaztañaga Sagardotegia acogerá igualmente las dos actividades durante la tarde. Entre las 18.00 y 20.00 horas será el turno de los hermanos Elustondo y nada más terminar estos actuará el mago Asier Kidam.

En Astigarraga todos los años acuden a la zona de la ermita de Santiagomendi para celebrar San Roke. La jornada comenzará con una misa a las once de la mañana en el interior de la misma ermita y nada más salir de ella los asistentes tendrán ocasión de disfrutar del baile de los dantzaris de Astigar y la música del txistu de los músicos de Txirriskla. Luego habrá música con el grupo 3TTU, una comida popular y actuación del grupo Ken Bat.

Por último, en Arano el programa es muy completo, con protagonismo para los txistularis. Este año se rinde homenaje al txistulari de Areso, Modesto Lasa Sarasola, por los muchos años que lleva colaborando en esta fiesta. El programa de actos hoy será extenso.