Escaños en blanco para no ostentar su representación Los cabezas de lista de Escaños en Blanco-Aulki Zuriak. Según indican los reponsables del partido «queremos dar representación a los abandonados, olvidados y a los que se sienten frustrados» JUAN F. MANJARRES URNIETA. Sábado, 11 mayo 2019, 00:21

El cabeza de lista en Urnieta del partido Escaños en Blanco-Aulki Zuriak para las próximas elecciones municipales del día 26 será Daniel Lizarralde. Según han informado desde la agrupación «han firmado un documento ante notario con el cual se comprometen a cumplir sus programas electorales». La parte central de dicho escrito dice así: «Los candidatos del Partido Aulki Zuriak-Escaños en Blanco manifiestan que toman el compromiso público ante la ciudadanía guipuzcoana de que en caso de obtener unos resultados electorales que les permitan ocupar un escaño municipal y/o foral, renunciarán a él. Por lo cual, el escaño quedará libre durante toda la legislatura sin que los firmantes tomen posesión de sus cargos. Consecuentemente, renuncian a recibir cualquier tipo de remuneración, bien sea en modo de salarios, dietas, subvenciones de cualquier administración local, foral, autonómica o estatal. Renuncian asimismo a las remuneraciones que pudiesen provenir de entidades públicas de las que son partícipes dichas administraciones como empresas públicas, fundaciones, asociaciones, mancomunidades o cualesquiera figura jurídica que tengan. Este compromiso es firme e irrevocable».

El objetivo de este partido es «la modificación de la Ley Electoral para que el voto el blanco tenga una representación real en los parlamentos y ayuntamientos. Con la situación legal actual esos votos blancos no son tenidos en cuenta en el reparto de escaños y para conseguir que sí lo sean nos hemos constituido como un partido político», añadiendo que «nuestro programa electoral se resume en una línea de dejar los escaños logrados vacíos, renunciando a todos los sueldos y subvenciones que nos correspondan por ley, consiguiendo así el reparto que correspondería con un voto en blanco representado».

Desde 2015 en Urnieta

En Urnieta no son un partido desconocido, ya en la anterior cita electoral de 2015 Escaños en Blanco-Aulki Zuriak obtuvo un apoyo del 5,82% del electorado, quedándose a tan solo 23 votos de dejar vacío un asiento en el Ayuntamiento.

Según indican los reponsables «es la manera más fiel de representar a aquellos votantes que se sienten abandonados porque no se presenta ninguna propuesta política o partido político que les represente fielmente». Por eso han manifestado ante notario que se comprometen a no olvidarse de sus promesas electorales, a ser los primeros y únicos en cumplirlas en su totalidad. «El dejar de ocupar un escaño es dar representación a los que se sienten abandonados, se sienten olvidados y se sienten frustrados. Dejando libres los escaños se visibiliza a los que habitualmente no son representados, pero de los que se aprovechan el resto de partidos para conformar mayorías y repartirse las retribuciones económicas».

El notario custodiará el documento firmado y podrá tomar medidas legales en caso de incumplimiento del mismo.