«Habéis empezado la legislatura con una gran mentira» Jueves, 4 julio 2019, 00:09

Tras un comentario en el décimo punto del orden del día de la portavoz jeltzale, Nerea Zusberro, sobre que «EH Bildu no ha atendido en los últimos quince días a los astigartarras en alcaldía», afirmación que ya había hecho pública en los medios de comunicación unos días antes, el alcalde Xabier Urdangarin no quiso dejar pasar la ocasión y dejó claro que «eso es una gran mentira y no se puede permitir. Puedo demostrar que yo personalmente, todavía en etapa de transición entre el nuevo cargo y mi trabajo anterior, he venido lunes, miércoles y viernes, de 8 de la mañana hasta bien entrada la tarde. Es cierto que algunos martes y jueves no he podido estar por el otro trabajo, pero otros sí. Asi que esa afirmación por parte del PNV es totalmente mentira. Además, podríamos mostrar la agenda, pero no lo vamos a hacer, en la que se ve claramente que ya nos hemos reunidos con personas y asociaciones y así lo vamos a seguir haciendo durante esta legislatura», añadiendo que «creo que no es una buena manera de empezar como oposición una nueva legislatura mintiendo de esta manera».