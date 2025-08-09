De 39 días de intenso calor en 1971 se pasará 111 en el año 2100

J. F. M. Buruntzaldea. Sábado, 9 de agosto 2025, 20:08 Comenta Compartir

Según un estudio promovido desde el departamento de Medio Ambiente del ayuntamiento de Hernani y tomando como base los datos climatológicos que se daban en el año 1971, para 2100 se estima que la subida media de la temperatura en la zona será de 3 grados. Las máximas ascenderán 4 grados y las mínimas 2,1. Pero es que, además, las olas de calor pasarán de durar 3 días a 10 seguidos. Hay más dentro de esta lectura preocupante: los días de intenso calor pasarán de 39 en 1971 a 111 en 2100, es decir casi se triplican. Otro dato que resalta es el de las noches tropicales, aquellas que pasan de 20 grados. Pasarían de de 3 a 33 al año.

Frente a ello en Hernani se ha realizado un trabajo para establecer una red de refugios climáticos, estableciéndose un total de 23 espacios. Dentro de esta red hay edificios públicos pero también espacios al aire libre. «Se ha intentado que, por lo menos, haya un refugio en cada uno de los barrios y en Ereñotzu», señalan desde el Ayuntamiento, con la intención de que esté bien repartido por toda la localidad. Cabe citar que los edificios públicos son Biteri Kultur Etxea, Goiz Eguzki, Polideportivo, Kulturarteko Plaza Feminista y la ludoteca de Ereñotzu. Además de ello, también hay espacios abiertos como el parque de Atarrabiyo, Atsegindegi, Ave Maria, el patio de Elizatxo Ikastola, el parque Goiz Eguzki, patio de Haur Eskola, el de Langile Ikastola en Laubidieta, Nere Borda, parque Pana, el de Politena, el cubierto de Sagastialde, Soka Parkea en Urbieta, el patio de Urumea Ikastola, el aterpe de las antiguas escuelas del barrio Zikuñaga, el parque de Epele, el frontón de Ereñotzu, el espacio de esparcimiento de Ugaldetxo y el patio de Txirrita Eskola. En todos ellos se ha colocado una placa que les identifica como refugio climático, además de publicar una hoja en papel que informa de ellas, así como consultarlo en la web municipal.

En el municipio desde hace años se ha estado trabajando en un plan de adaptación al cambio climático, en el que se recogen una serie de líneas que deberán marcar en gran medida las actuaciones que se lleven a cabo en el futuro. Una de ellas es la de buscar evitar el máximo posible daños en la salud de las personas, la promoción de un modelo urbanístico adaptado a las situaciones climáticas, proteger la biodiversidad y los ecosistemas locales, también los recursos híbridos con los que cuenta Hernani además de minimizar los riesgos de inundaciones, ayuda a los distintos sectores económicos en esa adaptación a la nueva situación, para cerrar con una sexta línea que se centra en la organización de un modelo de gobernanza que responda a los retos que se planteen en el plano climatológico.