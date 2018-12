Derrotas de los dos equipos sénior de balonmano para cerrar el año Beñat Senperena, del Primera Territorial, durante una espectacular acción de ataque. El Primera Territorial cayó derrotado ante el Egia por un gol, mientras que el Segunda perdió contra el Ordizia, dejando escapar el liderato EL DIARIO VASCO URNIETA. Viernes, 21 diciembre 2018, 00:42

Mal fin de semana para los equipos sénior de balonmano de Urnieta, ya que ninguno consiguió vencer en su encuentro y ambos sumaron la segunda derrota consecutiva.

El Primera Territorial, el Urnieta Artola Harategia, regresó una vez más sin puntos de la pista del Egia (tercer año consecutivo), tras perder 26-25 en un partido en el que siempre fueron a remolque. No fue bueno el inicio de los UKE, mal en ataque y blandos en defensa, permitían que los locales cogieran sus primeras ventajas en el marcador, 7-2 en el minuto 15. Una ligera reacción permitía que la herida no fuera grande al descanso, 14-10. En la segunda parte los urnietarras salieron con la intención de darle la vuelta al marcador, pero no era su día, llegando a aumentarse la ventaja por momentos. Las imprecisiones en los minutos finales por parte local dieron una pequeña esperanza a los urnietarras, llegando a tener posesión para igualar el partido, pero al final la victoria terminó escapándose por la mínima. Con esta derrota los de UKE pierden una posición en la clasificación, situándose cuartos.

Tampoco consiguió vencer el Urnieta Quel abogados de Segunda Territorial en el partido que le enfrentaba al Ordizia, en el que cayeron 25-21. Derrota que les hace perder el liderato y les sitúa en la tercera posición de la clasificación.

El partido fue igualado desde el inicio, con ventajas mínimas para los locales, llegando al descanso un gol abajo. El guión se mantenía en la segunda parte, los urnietarras siempre por debajo, pero sin perder la cara al partido en ningún momento. Pero los errores cometidos en ataque en los minutos finales unido a una defensa no tan sólida como de costumbre, provocó la diferencia de cuatro goles en el marcador a favor de los de Ordizia.

Los equipos juveniles solventaron con buenos resultados sus partidos. Las chicas del Urnieta Indaux lograban su primera victoria en la nueva fase venciendo por 17-12 al Bergara, partido en el que las del UKE siempre estuvieron por delante y supieron administrar en todo momento la ventaja en el marcador.

Sufrida, pero merecida fue la victoria del Urnieta Guria Jatetxea masculino derrotando al Tolosa a domicilio, 23-24. Tercer triunfo para los urnietarras en otros tantos partidos que les permite seguir primeros en la clasificación.

Cadetes

Cara y cruz para los equipos cadetes del Urnieta Kirol Elkartea que disputan la fase final. Las chicas del Urnieta Ulacia Autobusak lograron una importante victoria para seguir en la pelea por los primeros puestos, tras ganar 21-18 a un combativo Eibar Eskubaloia. Pero los chicos del Urnieta Oianume Jatetxea poco pudieron hacer frente al potente Ereintza. Tras dar la cara durante todo el partido acababan cediendo por 37-28 y siguen sin puntuar en esta fase. Tampoco tuvieron suerte los infantiles del Urnieta Ñam Restaurantes que recibían al líder invicto Amenabar A Zke. A pesar de los pocos efectivos, dieron la cara durante todo el partido, pero acabaron perdiendo por el resultado de 18-28.