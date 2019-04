Degustación de sidra y queso para los visitantes que acudan a Sagardoetxea Una de las visitantes con la kiskia. / MARÍA El Museo de la Sidra continúa siendo uno de los lugares para visitar estos días de vacaciones de Semana Santa JUAN F. MANJARRÉS ASTIGARRAGA. Miércoles, 24 abril 2019, 00:59

En Semana Santa y también durante esta Semana de Pascua Sagardoetxea está ofreciendo una degustación gastronómica especial a sus visitantes. Además de la habitual visita guiada y la degustación de sidra, mosto y licor, el Museo de la Sidra ofrece una degustación de diferentes quesos de Euskal Herria -queso D.O. Idiazabal, queso D.O. Iraty y queso D.O. Roncal-. Tras la visita a Sagardoetxea, los visitantes también pueden completar la jornada con una comida en alguna sidrería de la zona para disfrutar del ritual del txotx.

Además, y siguiendo con la tradición de estas fechas, Sagardoetxea dio la posibilidad durante los días festivos de la semana pasada de que las familias que pasaron por allí pudieran poner a prueba lo aprendido durante la visita guiada por el museo en el juego de la oca.

Horario de estos días

Pero esta semana de Pascua Sagardoetxea continúa con su actividad y los que se animen pueden visitar las instalaciones y participar en las visitas guiadas con degustación hasta el sábado, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas, mientras que el domingo el horario será de 11.00 a 13.30 horas.

La visita guiada y la degustación de sidra y quesos tiene un precio de 5,50 euros para los adultos, de 3,50 euros para jóvenes entre 10 y 17 años y será gratuito para los niños hasta los 9 años (acompañados por un adulto).