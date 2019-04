Degustación de quesos durante estos días en Sagardoetxea

Esta Semana Santa Sagardoetxea ofrece una degustación gastronómica especial a sus visitantes. Además de la habitual visita guiada y la degustación de sidra, mosto y licor, el museo ofrece una degustación de diferentes quesos de Euskal Herria (queso D.O. Idiazabal, queso D.O. Iraty y queso D.O. Roncal) y el juego de la oca para familias.

Siguiendo con la tradición de estas fechas, Sagardoetxea ofrecerá una degustación especial de sidra y queso entre el 18-28 de abril. Además, las familias que visiten Sagardoetxea los días festivos de Semana Santa (18-22 de abril), podrán jugar al juego de la oca de Sagardoetxea para poner en práctica lo aprendido en la visita guiada (esta actividad solamente se ofrecerá por la mañana).

Tras la visita a Sagardoetxea, los visitantes que se acerquen al museo podrán completar la jornada con una comida o cena en una sidrería, para disfrutar del ritual del txotx.