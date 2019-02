Una decena de propuestas más que el año pasado en el Proceso Participativo Este año 56 de las propuestas se formalizaron en las carpas informativas ubicadas en diversas zonas del municipio. Han sido 167 las ideas presentadas y desde el Ayuntamiento valoran «positivamente» la implicación de los vecinos JUAN F. MANJARRÉS Sábado, 16 febrero 2019, 00:36

El Ayuntamiento de la localidad abrió un nuevo proceso participativo el pasado mes de enero para decidir en qué gastar 150.000 euros que van incorporados en el Presupuesto del año 2019.

Todas las personas mayores de 16 años y empadronadas en Urnieta tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas hasta el 28 de enero teniendo en cuenta «aquello que estimaban que se podía arreglar, mejorar o hacer en los diferentes barrios del municipio», detallan desde el Consistorio añadiendo que «durante ese periodo se han recibido un total de 171 cuestionarios. 56 de ellos en las carpas informativas que se pusieron los días 18 y 19 de enero, 52 en los buzones y en las urnas que se colocaron en diferentes puntos del municipio, 33 en la página web del Ayuntamiento y 30 en la app».

Tras la comprobación y validación de los datos, se han dado por válidos 167 cuestionarios. Según explican los responsables, «los 4 que no se han aceptado han sido rechazados por no cumplimentar el cuestionario correctamente, porque el autor no estaba empadronado en Urnieta o por no haberse identificado el autor de la propuesta».

Desde el Consistorio comparan las cifras con las del año pasado y aseguran que «la participación ha aumentado, ya que el año pasado se recogieron 157 cuestionarios», por tanto, «se ha visto una vez más que la ciudadanía esta interiorizando la cultura participativa y que tiene voluntad de hacer aportaciones en aras de mejorar en municipio». Viendo estos resultados, el Ayuntamiento realiza una valoración positiva y agradece a todos las aportaciones realizadas.

Pasos a seguir

Ahora, los técnicos del Ayuntamiento analizarán todas las propuestas para ver si cumplen los requisitos establecidos al inicio del proceso. Después, decidirán qué propuestas se realizarán, y finalmente, se hará una reunión abierta para comunicar a la ciudadanía las elegidas.