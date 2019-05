Cuatro proyecciones esta tarde en Sarobe dentro del Mendi Tour Urnieta URNIETA. Viernes, 10 mayo 2019, 00:31

EL Centro de Artes Escénicas Sarobe acoge esta tarde varias proyecciones dentro de la iniciativa Mendi Tour Urnieta organizada por la asociación de montaña Zanpatuz. Los urnietarras tendrán hoy la oportunidad de ver cuatro trabajos que han participado en el Bilbao Mendi Film Festival, un festival en el que confluyen la montaña, la aventura y la naturaleza, y como señalan desde Zanpatuz, «este año también se ha conseguido traer lo mejor del festival a Urnieta».

Las proyecciones, que se podrán ver desde las 19.00 horas, serán en el idioma original de las mismas, pero habrá subtítulos. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Los vecinos tendrán la ocasión de ver estos cuatro títulos: 'Wallmapu', 'JR Ripper', 'Liv Along the Way' y 'Everest Green', esta última premiada como la mejor Película de Alpinismo BMFF 2018.