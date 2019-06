La cuarta edición del Slalom de coches tendrá lugar mañana Una edición más el circuito se ubicará en el aparcamiento del polígono industrial Erratzu, frente a Esnelat. / JUANFER Como en años anteriores, el circuito se ubicará en el aparcamiento frente a Esnelat, en el polígono industrial Erratzu MARÍA CORTÉS URNIETA. Sábado, 8 junio 2019, 00:31

La IV prueba de Slalom de Urnieta organizado por el Xoxoka Motor Kirol Kluba con la ayuda del Ayuntamiento se disputará mañana desde las 10.30 horas en el polígono industrial Erratzu. El circuito se instalará en el aparcamiento que está delante de la empresa Esnelat y los participantes deberán llegar a partir de las 9.00 horas para que los jueces inspeccionen que los coches cumplen la normativa. Una vez realizada la comprobación, comenzará la prueba; el primer participante saldrá a las 10.30 horas.

Con motivo de la celebración del Slalom no se podrán aparcar vehículos personales ni camiones en el parking que se encuentra en frente de Esnelat durante la prueba, y tampoco mientras se estén llevando a cabo los trabajos de limpieza y de preparación.

El organizador del evento, el Xoxoka Motor Kirol Kluba, es una agrupación «hecha para el pueblo» y que según detallan los responsables «la conforman un conjunto de personas locas por el motor, pero lo cierto es que hay que ir mucho más allá para definir este club, nos apasiona el motor». Por eso, explican que «queremos llevar esta pasión por los coches, motos, camiones o triciclos con motor a su mayor expresión posible y que el pueblo de Urnieta disfrute con nosotros de este mundo».

Así en septiembre de 2015 «hablando varios del pueblo no entendíamos por qué no se hacía nada relacionado con el motor en Urnieta sabiendo la gran afición que hay. Entre nuestro círculo de amigos muchas veces se habla de motor, de cualquier tipo de motor, y fue por ello que varios de nosotros nos pusimos a hablar con todas las personas que sabíamos que les apasionaba el motor, fueran amigos o no, fueran conocidos o desconocidos y así se plantó la semilla de la creación del club. Después de mucho batallar con las instituciones se consensuó el presente nombre del club y tras varias reuniones se conformó la directiva», detallan.

En julio de 2016 se dieron a conocer en un acto en el restaurante Adarra de Xoxoka y tras varios meses de arduo trabajo nacen del club propuestas de motor que siguen intentando realizar con la mayor de las ilusiones, esfuerzo y con la ayuda de diversas instituciones, como la que tendrá lugar mañana en Erratzu.