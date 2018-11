El coro inglés Convivium Singers cautivó al público astigartarra Numerosos vecinos acudieron a la iglesia. La parroquia de la localidad acogió el concierto en el que se interpretaron más de una veintena de temas JUAN F. MANJARRÉS ASTIGARRAGA. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:33

Los componentes del coro Convivium Singers, procedentes de Reino Unido, ofrecieron un completo concierto este pasado fin de semana en la iglesia de Astigarraga. Numerosos vecinos se acercaron hasta la parroquia del municipio para escuchar las voces de la agrupación inglesa, un conjunto galardonado y aclamado por la crítica, que ofrece la oportunidad a jóvenes cantantes en las primeras etapas de sus carreras, así como a músicos con talento que han optado por no seguir una carrera en la música.

Una veintena de temas

Convivium Singers, especialistas en interpretar y grabar música sacra y secular de compositores europeos y americanos vivos, deleitaron a los astigartarras con un extenso repertorio en el que interpretaron más de una veintena de temas, entre ellos 'Hear my prayer, O Lord', 'Cantate Domino', 'Open thou mine eyes', 'Agnus Dei', 'Nobody Knows' en la primera parte, para después del descanso retomar el concierto con canciones como 'I love my love', 'The Silver Swan', 'Dindirin, dindirin', 'Deep River', 'By and by' o 'Sumer is icumen in'. Fueron muy aplaudidos.