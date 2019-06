Completa actuación al aire libre de Zero Sette en la plaza Zubitxo Los acordeonistas de Zero Sette actuaron en la plaza Zubitxo, junto al bar Guria. / MARÍA El año pasado tuvieron que suspender el concierto por la lluvia EL DIARIO VASCO URNIETA. Jueves, 13 junio 2019, 00:13

Por fin, tras la suspensión del concierto previsto el año pasado, los acordeonista de Zero Sette pudieron ofrecer su aconcierto en la plaza Zubitxo, junto al bar Guria.

La agrupación musical de Lasarte-Oria preparó para la ocasión alrededor de una docena de temas como 'Jump', 'Eric Clapton in Concert', 'Just a Gigolo', 'Nothing else Matters', 'Supertramp Greatest Hits', 'La Chica de Ipanema', 'Rock'n Roll is King', 'Joe Cocker in Concert', ' Stevie Wonder Hit Collection', 'You never can tell' y 'Fiesta'.

Bajo la dirección de José Manuel Crespo, y acompañados por la pianista Amaia Dorronsoro y el percusionista Markel Pérez, los acordeonistas (Andima Egaña, Jon Andoni Etxegarai, Isabel López, Merche Martínez, Iñaki Uranga, Nerea Urkia, Idoia Zabaleta e Imanol Zubiondo) hicieron disfrutar a los asistentes al concierto.

Pelota

En la jornada de hoy, a las 17.30, dentro del Torneo de Oiartzun de Pasaka, en mano parejas sénior, en el arkupe de la misma locali- dad, partido entre la pareja del Urnieta Kirol Elkartea y la del club Eple.