Ciclistas astigartarras disputaron, con Euskadi, la Copa de España Varios ciclistas astigartarras participaron con la selección de Euskadi en las pruebas de la Copa de España. / MARTÍN EARLY Participaron Jaime Romero y Urko Semperena, pero los grandes favoritos se llevaron las victorias EL DIARIO VASCO ASTIGARRAGA. Viernes, 25 enero 2019, 00:24

Los ciclistas astigartarras disputaron este pasado fin de semana, con la selección de Euskadi, la primera de las tres jornadas de la Copa de España que se completará con las pruebas de Madrid y Valencia a disputar en febrero y marzo.

La jornada transcurrió como estaba previsto y los grandes favoritos se llevaron la victoria tanto en categoría júnior, con el madrileño Javier Serrano, como en open, con el balear y campeón del mundo Albert Torres.

En júnior, el astigartarra Jaime Romero demostraba no haberse recuperado de sus problemas de salud de las últimas semanas y se clasificaba duodécimo en el tempo, décimo en la eliminación y octavo en la puntuación, para terminar decimotercero en la general, mientras que Telmo Semperena, que sufría una caída en la primera prueba a falta de pocas vueltas para el final, lograba levantarse y atacar para terminar cuarto. Posteriormente, sería duodécimo en la eliminación y entró en el puesto 21 en la puntuación, para terminar séptimo en la general.

Por otro lado, en categoría open, exhibición en la prueba de omnium del campeón del mundo Albert Torres, quien además de ganar con autoridad, realizaba un trabajo impagable en cada una de las pruebas para que su compañero de selección Pau Llaneras ganara el campeonato en sub 23. Fue precisamente en esta categoría en la que Urko Semperena, que lograba clasificarse sexto en el scratch, séptimo en el tempo y noveno en eliminación, se sacrificaba en la puntuación, trabajando para sus compañeros de selección, manteniendo así la emoción hasta el último esprint en el que su compañero Beñat Felipe se jugó la victoria de categoría sub 23. A falta de 5 vueltas Urko se colocaba en cabeza de pelotón con sus compañeros de selección a rueda y ponía un fortísimo ritmo tirando tres vueltas seguidas con el pelotón en fila india gastando todas sus fuerzas para tratar de que el balear no pudiera puntuar, para que, a continuación, su compañero Unai Iribar hiciera lo propio en otra vuelta y media dejando a Beñat Felipe perfectamente colocado para los últimos metros.

Con la victoria en ese último esprint, Felipe se hubiera proclamado campeón de España, al no puntuar Llaneras que entró noveno, pero desgraciadamente el madrileño Francisco Carrasco le superaba y se lo impedía.

Pelota

En la jornada de hoy, en mano parejas juvenil, partido del Mundarro ante Alde Zaharra, a las 19.00 horas, en Loiola. Y en mano parejas cadetes, encuentro entre Arrasate y Mundarro, esta tarde, a las 20.00 horas, a domicilio.