EH Bildu se queja de que solo se ha recogido el 0,7% de sus enmiendas Ediles de EH Bildu durante la sesión plenaria en la que se aprobó el Presupuesto. / JUANFER Presentó 23 enmiendas al Presupuesto Municipal del año próximo por un valor de 1.402.800 euros JUAN F. MANJARRÉS ASTIGARRAGA. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:34

EH Bildu ha presentado 23 enmiendas al presupuesto de 2019 valoradas en 1.402.800 euros. Estas enmiendas se han basado en las 5 reuniones celebradas en 5 barrios diferentes y en las respuestas recibidas en las encuesta on-line elaboradas por EH Bildu. En total han participado casi 200 personas. Finalmente, tras la aprobación inicial del Presupuesto esta semana por el Pleno, la mayor parte de las enmiendas presentadas por EH Bildu no han sido recogidas.

Según el principal grupo de la oposición, el grupo de gobierno ha elaborado estos presupuestos «sin participación ciudadana alguna. Incumpliendo por enésima vez la ordenanza de participación. Por otro lado, es destacable que el presupuesto presentado por el PNV no cumplía la ley de estabilidad presupuestaria y, por consiguiente, la interventora ha obligado al PNV a corregir su proyecto. Increíble, pero cierto».

Lo consideran un proyecto hecho «sin ganas. Sin ilusión». Pero para EH Bildu no es sorpresa alguna. «¿Cómo va a tener ilusión el PNV si no es capaz ni de ejecutar las inversiones de su presupuesto? No ha ejecutado ni el 15% de las inversiones de su Presupuesto. La incapacidad de gestión del PNV es cada vez más evidente y es un gran obstáculo para que Astigarraga avance», señalan desde este grupo.

Entienden que el PNV «no tiene proyecto para Astigarraga y el presupuesto presentado es reflejo de ello. Recoge lo mínimo para garantizar que el Ayuntamiento funcione pero a partir de ahí, poca cosa más. A destacar los regalos que esconde el presupuesto para la promotora de Urumea Berri y los bancos».

«Por un lado, la mayor inversión inicial propuesta por el PNV era para el parque fluvial. EH Bildu apoya el parque fluvial, que ha sido posible porque el trayecto del TAV tan defendido por el PNV de Astigarraga finalmente fue desechado. Pero es verdad también que ese parque fluvial debía de haberlo pagado la promotora de Urumea Berri y el PNV le quiere librar de ello. Por ello, lo que no vaya a pagar la promotora lo va a tener que pagar el pueblo. EH Bildu cree que es inaceptable este enésimo regalo a la promotora».

Por otro lado, afirman que la banca «también va a recibir su recompensa». Para 2019 se habían previsto únicamente 50.000 euros para pagar la parte correspondiente de los préstamos que tiene contratados el Ayuntamiento, «todos ellos contratados en las anteriores legislaturas del PNV ya que EH Bildu no pidió préstamo alguno. Sin embargo, el PNV ha previsto 195.000 euros, es decir 145.000 más, que los bancos recibirán por adelantado y cuando no les toca. Hemos propuesto que esos 145.000 euros se invirtieran en Anuska y no regalárselos a la banca, pero el PNV y el PSE-EE han preferido pagar los favores a la banca y dar la espalda a las necesidades reales de la gente».

Finalmente, en Educación, «la única inversión será la adquisición de una megafonía, pero sobre el resto (ESO, guardería...) nada de nada». Desde el principal grupo de la oposición entienden también que las medidas contra las inundaciones están «también desaparecidas. Casi ninguna mención a los barrios y el servicio de albergue de Santiagomendi no se va a renovar y, por lo tanto, el servicio desaparecerá».

Indican que EH Bildu ha intentado mejorar el proyecto de presupuestos presentado. «Pero el PNV, fiel a su obsesión contra EH Bildu, ha menospreciado casi la totalidad de las enmiendas con su voto contrario y la abstención del PSE-EE. Nuestra propuesta sumaba una cantidad superior a 1.400.000 euros, pero únicamente se ha aprobado el 0,7% de las propuestas propias de EH Bildu. Por lo tanto, estos presupuestos están lejos de ser los de EH Bildu».

Enmiendas

En las enmiendas presentadas por la izquierda abertzale y no incluidas se encuentran 300.000 euros para comenzar los trabajos de urbanización del Instituto de la ESO para cumplir con el compromiso de que la parcela esté adquirida y urbanizada para 2019, «tal y como lo aprobó el Pleno por unanimidad en su día».

También 250.000 para una nueva ubicación del local de la brigada. «El Pleno también aceptó en su día que para 2019 la brigada tendría una nueva ubicación, pero el PNV no está por la labor. Sacando a la brigada de debajo del Polideportivo se podrían recuperar espacios para el municipio: ampliar el Polideportivo, para el Gazte Lokal...». Respecto a los barrios, EH Bildu propuso 145.000 euros para urbanizar Anus-ka, 40.000 para acondicionar el local que lleva tiempo solicitando la vecindad de Perurena, 15.000 para redactar el proyecto de urbanización del casco de Santiagomendi y 100.000 para adquirir los suelos necesarios para que la Agencia Vasca del Agua haga las obras contra las inundaciones entre Ergobia y Akarregi.

Siempre y cuando la renovación del camino de Floreaga «se haga de una vez por todas a cargo del presupuesto de 2018», EH Bildu planteó que la iniciativa de la renovación de los caminos vecinales se centrara en mejorar las dos curvas de la subida al barrio de Santiagomendi, en acondicionar las cunetas de Sagardotegi Zeharra y renovar Putzueta Bidea.

En cuanto a la accesibilidad, el PNV finalmente ha puesto en marcha la adjudicación de la redacción del proyecto del ascensor de Arrobitxulo, pero EH Bildu ha propuesto 156.000 euros más porque con la cantidad que hay en los presupuestos «no se podrá comenzar la obra y supondrá retrasar aún más esta actuación. Por otro lado, también fueron rechazados los 30.000 euros para acometer los trabajos recogidos en el Plan de Accesibilidad».

Señalan que el gobierno municipal tampoco aceptó incrementar un 15% el presupuesto para las políticas de Igualdad y, respecto a los baserritarras y la zona rural, EH Bildu propuso elaborar un plan para colocar farolas que funcionan con energía renovable en las inmediaciones de los caseríos para garantizar a todos que les va a llegar a su casa (15.000 euros). Además, también planteó 10.000 para poner en marcha medidas que favorezcan el sector agro-ganadero.

En Deportes, EH Bildu propuso 25.000 euros más para el Club Mundarro y 50.000 para acondicionar los vestuarios de Zarkumendegi. «Estas enmiendas fueron aprobadas, ya que la primera fue propuesta también por el PSE-EE y la segunda por el PNV. En cambio, el PNV no aceptó iniciar la redacción del proyecto para la segunda ampliación del Polideportivo (10.000 euros)».

Las propuestas de EH Bildu de crear un paquete de ayudas al alquiler (30.000 euros) y mejorar el servicio de ayuda domiciliaria (15.000) «tampoco satisfacieron al PNV». La misma suerte corrió la iniciativa de aumentar en un 17% la partida de las ayudas de emergencia para las personas más necesitadas.

«El PNV planteaba realizar un recorte total en las políticas de participación ciudadana, pero finalmente se aprobó la enmienda de EH Bildu que planteaba destinar 10.000 euros a ello. Ésta fue la única enmienda propia de EH Bildu aceptada», indican desde la oposición, que también intentó que el presupuesto para impulsar el comercio local tuviese el mismo presupuesto que el año anterior (20.000 euros), «pero finalmente el PNV lo ha recortado hasta los 10.000». Por último, hizo una propuesta para mejorar el convenio con XaguXar en 5.000 euros «para que en verano no haya menores que queden fuera del servicio de tiempo libre que ofrece».