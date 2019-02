EH Bildu pide al PNV que «respete a la ciudadanía» y «ponga en marcha el tema de la ESO» Martes, 26 febrero 2019, 00:28

El pasado noviembre, como relatan desde EH Bildu, el Pleno municipal ratificó su iniciativa, con el apoyo del PSE-EE, para que el centro de educación secundaria se ubique en la ladera bajo el cementerio. Los informes del arquitecto y la asesora municipal precipitaron esta decisión, «ya que ambos priorizan la ubicación prevista actualmente bajo el cementerio y descartan la ubicación de Ergobia», detallan. Por otro lado, como la propuesta del PNV plantea ubicar el instituto en zona inundable, EH Bildu urgió a pedir un informe al respecto a la Agencia Vasca del Agua-URA. Éste llegó en enero y decía lo siguiente: «el instituto previsto en zona inundable no sería aceptable».

Tras el Pleno de noviembre, EH Bildu mostró su preocupación sobre la actitud del PNV. «Lo acontecido posteriormente ha disparado aún más las alarmas. El PNV ha solicitado en prensa que no se politice con este tema, pero son ellos quienes, haciendo caso omiso a todos los informes técnicos, quiere imponer el centro en Ergobia. Su irresponsabilidad con el tema está alcanzando cotas inimaginables. Decían que la ESO era una prioridad, pero ahora afirman que no hay prisa porque el Gobierno Vasco aún no ha decidido ponerla en marcha. Es evidente que hasta que Astigarraga no haga sus deberes, el Gobierno Vasco no va a decidir construir el centro. Primero el Ayuntamiento debe adquirir los suelos y urbanizarlos. Tal vez el departamento de Educación y el PNV no tengan prisa, pero es innegable que el instituto responde a una demanda histórica y que la paciencia empieza a agotarse».