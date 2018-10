EH Bildu cuestiona la contratación de empresas relacionadas con una concejal Aunque el Consistorio viene trabajando con esas compañías, critican que haya aumentado la cuantía con ellas en esta legislatura DV ASTIGARRAGA. Martes, 9 octubre 2018, 00:18

'El Taller Kultur Lantegia Salagra, SL' y 'Kirol eta Kultura Aisian, SL' son dos empresas pertenecientes a la familia cercana de la concejala de Educación, según afirman desde EH Bildu. Estas compañías ofrecen servicios al Ayuntamiento en el ámbito de la cultura, como cursos, desde mucho tiempo atrás.

Aunque la relación con estas firmas viene de antes, «esta legislatura ha habido un cambio significativo». Según los datos que ofrece la oposición, en la anterior legislatura, la empresa 'El Taller' (no se trabajó con la empresa 'Kirol eta Aisialdia') facturó al Ayuntamiento un total de 53.674,66 euros. En cambio, en esta legislatura la cifra ya alcanza los 84.346,59 euros, es decir, 30.671,93 euros más (el 57,14% más).

«La ley establece que el titular del Órgano de Contratación no podrá realizar contratos con empresas de sus familiares directos. En este caso, dependiendo de la cuantía a contratar, el Ayuntamiento de Astigarraga posee diferentes órganos: la alcaldesa, el concejal delegado de contratación, la Junta de Gobierno Local y el Pleno. Los contratos realizados con estas empresas suelen ser de pequeñas cuantías (aunque cada año se eleva de media hasta los 20.000 euros) y las adjudicaciones las acepta el Concejal Delegado de Contratación. A destacar que todos los contratos son adjudicados a dedo, sin publicidad alguna. Tal vez no haya nada reprochable legalmente, pero por si acaso hemos dejado el tema en manos de la Secretaria Municipal», afirman desde EH Bildu. Creen que sea legal o no, «éticamente es inaceptable».

En ese sentido, Bildu considera que «no se puede permitir que una representante municipal aproveche su posición de poder para favorecer a las empresas de sus familiares. Por todo ello, EH Bildu solicita al PNV, y sobre todo a la alcaldesa, que tome cartas en el asunto. Por lo menos, que el Ayuntamiento deje de trabajar con esas empresas».