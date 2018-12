EH Bildu critica las formas empleadas por el PNV en el acto celebrado el 25N El partido de la oposición no entiende que en el reparto de flores no se contara con asociaciones o vecinos de Astigarraga EL DIARIO VASCO ASTIGARRAGA. Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:18

EH Bildu Astigarraga critica las formas empleadas por el equipo de gobierno durante la celebración «del único» acto que tuvo lugar el 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia machista. «Sin entrar a valorar la iniciativa en sí, el reparto de flores, criticamos las formas. Se supone que con esta iniciativa el PNV quería 'visibilizar de una manera activa y dinámica la actitud proactiva de Astigarraga hacia las víctimas y sus seres queridos', pero para ello, en vez de involucrar a las asociaciones y ciudadanía de Astigarraga, invitó a una asociación de Donostia», aseguran desde EH Bildu, añadiendo que no entienden por qué no se invitó a la asociación de ciclistas y a la asociación deportiva local para desarrollar esta iniciativa. EH Bildu considera que «es un desprecio y una falta de respeto más al tejido asociativo de Astigarraga. No tenemos duda de que Astigarraga y su ciudadanía tienen una actitud proactiva y firme contra la violencia machista, pero esta lucha es una lucha que necesita de implicación y participación continua. Este reparto de flores podría ser una iniciativa propicia para implicar a familias y jóvenes de Astigarraga», aseguran.

Por otro lado, «presentamos una moción sobre el 25 de noviembre a inicios de ese mismo mes, pero el PNV no lo llevó a Pleno. Aunque la sesión fue posterior al Día Internacional contra la violencia machista, creemos que se debería haber debatido la moción como en años anteriores. La moción recogía iniciativas interesantes: adherirse al protocolo contra la violencia machista de la marcha de las mujeres, elaborar junto a la ciudadanía y el movimiento feminista un plan contra la violencia machista, garantizar la gratuidad a las víctimas de violencia machista en los procesos administrativos y jurídicos a hacer frente, asegurar la reparación de las víctimas, promover cursos de formación para jóvenes y sobre todo chicos... Muchas de estas iniciativas ya venían incluidas en mociones que hemos presentado anteriormente y aprobadas por unanimidad, pero no se han desarrollado. Parece ser que el PNV quiere limitar la reivindicación del 25 de noviembre a repartir flores, pero para hacer frente a la violencia machista se necesita mucho más que eso y el objetivo de la moción era impulsar las políticas municipales contra la violencia machista», detallan desde el principal partido de la oposición.

Agradecimiento a 'Madejas'

«Aunque la falta de iniciativa municipal fue evidente, es gratificante la labor que realiza la asociación por la igualdad entre mujeres y hombres Harituz en el municipio y fuera de él con la iniciativa 'Madejas contra la violencia machista'. «Gracias a las mujeres de la asociación, la reivindicación contra la violencia machista toma las calles, por lo que queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas esas mujeres que están trabajando para que esta lacra tenga sus días contados».