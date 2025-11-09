Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un centenar de vecinos de Astigarraga se concentró frente a la Diputación de Gipuzkoa.

Ver 14 fotos
Un centenar de vecinos de Astigarraga se concentró frente a la Diputación de Gipuzkoa. IVÁN MONTERO

Vecinos de Astigarraga piden «un servicio de bus digno» ante la Diputación

El Departamento de Movilidad implementará una línea al Hospital y las universidades pero «hay más quejas y habrá que ver cómo se concreta»

C. T.

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

«Astigarragan autobus zerbitzu duina orain» –un servicio de autobús digno en Astigarraga– es lo que pidieron frente a la Diputacion de Gipuzkoa casi un ... centenar de vecinos del municipio de Buruntzaldea, el único sin conexión directa con el Hospital Donostia. Y aunque el departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio anunció este mismo viernes que en 2026 implantará una nueva línea de Lurraldebus que conectará el municipio de Astigarraga con los hospitales y el entorno universitario de Donostia, los vecinos se concentraron este sábado en la plaza de Gipuzkoa ya que «son muchas las quejas», reivindicaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vecinos de Astigarraga piden «un servicio de bus digno» ante la Diputación