Vecinos de Astigarraga piden «un servicio de bus digno» ante la Diputación

«Astigarragan autobus zerbitzu duina orain» –un servicio de autobús digno en Astigarraga– es lo que pidieron frente a la Diputacion de Gipuzkoa casi un ... centenar de vecinos del municipio de Buruntzaldea, el único sin conexión directa con el Hospital Donostia. Y aunque el departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio anunció este mismo viernes que en 2026 implantará una nueva línea de Lurraldebus que conectará el municipio de Astigarraga con los hospitales y el entorno universitario de Donostia, los vecinos se concentraron este sábado en la plaza de Gipuzkoa ya que «son muchas las quejas», reivindicaron.

Entre estas, además de la falta de una línea que les conecte de manera directa con la capital guipuzcoana, la plataforma Mugitu Astigarraga –creada recientemente para protestar contra la situación actual– criticó que «la falta de frecuencia de autobuses en determinados momentos del día provoca que haya personas que se queden sin poder subir al llegar los vehículos desde Hernani».

La promesa de que en 2026 contarán con una opción de autobús para llegar a Hospitales y la zona de universidades no ha puesto fin a sus reivindicaciones; es más, en la concentración señalaron que «habrá que ver de qué forma se concreta la nueva línea a poner en marcha». Los vecinos del municipio se muestran algo escépticos pues llevan «décadas viviendo con esta incomodidad y luchando contra autobuses llenos, gente que se queda sin poder subir al bus e incumplimientos de horarios».