Astigarraga

Uxue Arroniz sustituyó el viernes a Miren Fernández en el concierto de Erribera

J. F. M.

ASTIGARRAGA.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

Uxue Arroniz cantó finalmente este viernes en la terraza de Erribera ante la baja de última hora de Miren Fernández. Hubo que buscar un plan ... B y finalmente fue Arroniz la que cogió el micrófono en la instalación cultural del municipio. El que sí se dio cita en Astigarraga fue Iñaki Miguel, que tenía previsto actuar en principio con Miren Fernández.

