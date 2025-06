La tasa de residuos se pagará en función del número de residentes en la vivienda

J. MANJARRÉS astigarragA. Jueves, 12 de junio 2025, 20:57 Comenta Compartir

Importantes modificaciones en el cobro de la tasa municipal de residuos. Además de la subida generalizada que viene marcada por la aplicación de la ley 7/2022, que establece la obligación de cubrir el coste total del servicio de recogida y tratamiento de residuos mediante las tasas, también se pasa a cobrar en función de la cantidad de residuo que se genere.

Hasta ahora todas las viviendas han disfrutado de la misma tarifa (111,58 euros en 2024). «Evidentemente, no procede hacerlo así con una perspectiva de pago no generalizado, ya que es evidente que la vivienda de 1 solo miembro o la de 5 no generan la misma cantidad de residuos» afirman desde el Ayuntamiento. Por ello, el Consistorio ha colocado una estructura tarifaria que tiene en cuenta el número de miembros que están empadronados en la vivienda. Se ha establecido así un baremo teniendo en cuenta si en la vivienda están empadronados una personas, 2-3, 4-5 ó 6 o más.

En el caso de las tarifas comerciales, el Ayuntamiento ha reordenado la estructura tarifaria, teniendo en cuenta la superficie de las actividades y mejorando la clasificación de la generación de residuos en función del tipo de actividad.

«Se observan importantes incrementos en las tarifas de los comercios, especialmente en el caso de los grandes generadores de residuos, de acuerdo con la norma no genérica», matizan el ente local.