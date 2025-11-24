Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Premiados en el concurso sidrero de Sagardo Forum.
Astigarraga

La sidra alemana Cidonya triunfa en el Concurso de Sidra Internacional de Sagardo Forum

La sidrería Zapiain de Astigarraga ha obtenido el primer premio en la categoría de sidra natural

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

Organizado por Sagardoaren Lurraldea, se ha celebrado la entrega de premios del Concurso de Sidra Internacional del VI Sagardo Forum en el Basque Culinary Center, ... en Donostia. Prestigiosos catadores procedentes de todo el mundo han degustado las 204 sidras presentadas en 9 categorías, de las cuales 175 han sido premiadas con 58 medallas de oro, 81 de plata y 34 de bronce. El premio 'Best of show' ha sido para la sidra Cidonya del productor alemán Weidmann & Groh, al considerarse «la más especial del concurso».

