La sidra alemana Cidonya triunfa en el Concurso de Sidra Internacional de Sagardo Forum

Organizado por Sagardoaren Lurraldea, se ha celebrado la entrega de premios del Concurso de Sidra Internacional del VI Sagardo Forum en el Basque Culinary Center, ... en Donostia. Prestigiosos catadores procedentes de todo el mundo han degustado las 204 sidras presentadas en 9 categorías, de las cuales 175 han sido premiadas con 58 medallas de oro, 81 de plata y 34 de bronce. El premio 'Best of show' ha sido para la sidra Cidonya del productor alemán Weidmann & Groh, al considerarse «la más especial del concurso».

En total han participado sidras de 17 países en el concurso: Alemania, Austria, Chequia, Chile, España, Estados Unidos, Euskal Herria, Hungría, Italia, Francia, Reino Unido, Lituania, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia y Portugal.

El Concurso de Sidra Internacional se ha celebrado dentro del VI Sagardo Forum. Este evento internacional bianual está organizado por Sagardoaren Lurraldea, en colaboración con diversos agentes: Eda Drinks & Wine Campus, Laboratorio Fraisoro, Fruitel, Euskal Sagardoa, Eduardo Coto y Haritz Rodríguez.

Con motivo del desarrollo del concurso internacional ha habido un apartado especial para la sidra natural. La ganadora ha sido la bebida de Zapiain Euskal Sagardoa Premium 2024. Recibió el premio de manos del alcalde Astigarraga y presidente de Sagardun, Xabier Urdangarin. Además, ha habido 8 medallas de oro (Zapiain, Etxeberria Sagardotegia/Gurutzeta Sagardotegia, Sidra Cabueñes, Son Of Man Cider, Llagar Castañón, Egarri Edariak, Sidra Menéndez y Petritegi); 18 platas (Zapiain, Son of Man -2-, Sidras El Lagar de Valleseco, Zeberio, Olletako Sagardoak, Sidra Menéndez -2-, Etxeberria Sagardotegia/Gurutzeta Sagardotegia, Isastegi, Viuda de Palacio, Sidrería Calonge, Seidir Tydecho, Sidras Niebla, Sidra Trabanco, Alorrenea Sagardotegia, Valle, Vallina y Fernández y Sidra Angelón); y 9 bronces (Egiazki Txopinondo, Son of Man, Olletako Sagardoak, Harismendia Etxaldea, Llagar Piñera, Mizpiradi Sagardotegia, RBLD Sagardoak, Sidrería Kuartango eta Petritegi).