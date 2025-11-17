Segunda victoria seguida de un Mundarro que convenció en su visita al Allerru

J. F. M. Astigarraga. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

Segunda victoria seguida del Mundarro, esta vez lograda en su visita a Lezo para jugar ante el Allerru. Gran primera parte de los morados, la mejor en lo que va de temporada, logrando los dos goles. El primero de penalti por medio de Julen Godoy a los 19 minutos y el segundo uno antes del descanso logrado por Unai Sein. Aparte de los dos goles, los astigartarras tuvieron más oportunidades, con un Allerru que bastante hizo con intentar amainar el temporal. En la segunda parte el Mundarro controló la situación, bien posicionados, sabiendo lo que tenían que hacer y no dejando que los locales se metieran en el partido. Tres puntos importantes, que le sitúan a un partido del segundo puesto, remarcando la sensación dada. A ver si se le da continuidad en el partido el viernes a las 20.30 en Zarkumendegi ante el Danena, que tiene un punto menos. El Mundarro lleva 15 puntos de 9 partidos.