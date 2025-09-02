Puesta en marcha del concurso de sidras que organiza Kizkia Taldea

J. F. M. AstigarragA. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Kizkia Taldea vuelve a organizar el concurso de sidra en la sociedad Gure Izarra, en su vigesimocuarta edición. Este año también se reunirán los miembros del grupo para degustar la sidra de 16 sidrerías del territorio. Tendrán 3 días para probar las sidras, entre las que se elegirán seis para la final. La primera de las sesiones tiene lugar hoy en la sociedad , para seguir luego los días 10 y 17 de septiembre, teniendo lugar la final el día 24 de septiembre.

Las sidrerías que participarán este año son las siguientes: Hernani: Altzueta, Akarregi; Aia: Izeta; Aduna: Zabala, Aburuza; Donostia: Barkaiztegi; Astigarraga: Petritegi, Alorrenea, Lizeaga, Rezola; Urnieta: Oianume, Eula; Lizarza: Goikoetxea; Usurbil: Saizar; Andoain: Mizpiradi; Zerain: Ohiarte.