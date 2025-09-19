Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

Puesta en marcha de la competición para cuatro equipos de fútbol del Mundarro

J. F. M.

astigarraga.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:14

Puesta en marcha de la competición para cuatro de los equipos de fútbol del Mundarro. Entre ellos es encuentra el debut del conjunto de categoría Preferente, que además lo hace esta tarde en casa midiéndose con el Urnieta en un interesante derbi. El partido dará comienzo a las 16.00 horas en Zarkumendegi.

Los otros tres equipos del Mundarro que comienzan este fin de semana la competición juegan fuera. El primera regional lo hace en Martutene hoy a las 19.30 ante Amara Berri, el juvenil de honor se desplaza a Zarautz para jugar desde las 15.30 horas y el cadete de honor acude al campo de Puio mañana para jugar ante el Vasconia.

Urumea Berri

Intensa jornada festiva la prevista para hoy en la zona de Urumea Berri, tras la puesta en marcha en la tarde de ayer del programa. Los festejos se pondrán en marcha a las 10.30 horas con hinchables, seguido de juegos infantiles a partir de las 11.00. Los cabezudos se dejarán ver y notar desde las 13.00, antes de la comida popular. Por la tarde está prevista una fiesta de la espuma a las 17.00 y un campeonato de toka desde las 18.00. La música y el toro de fuego protagonizarán la noche.

