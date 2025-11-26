Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

Primer encuentro con la ciudadanía centrado en el tema de los cuidados

Juan F. Manjarrés

Astigarraga.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:57

Primer encuentro con la ciudadanía dentro del proceso denominado A* Elkar zainduz, que trabaja el área de los cuidados. Hay que recordar que en septiembre se inició y fruto de ello se ha constituido una mesa de cuidados en la que participan diferentes agentes, personas, entidades e instituciones públicas que tienen relación directa con el tema los cuidados en el municipio. Además de constituir la mesa de cuidados, se difundió un cuestionario entre la ciudadanía y se han realizado diversas entrevistas, con la intención de obtener un diagnóstico.

De él se han extraído una serie de conclusiones que se compartirán y sobre las que se reflexionará en este primer encuentro abierto con la ciudadanía que tiene lugar hoy lugar a partir de las 17.30 horas en Erribera. Se definirán una serie de necesidades y prioridades. «Haremos una escucha mutua, estableciendo un punto de partida común e identificando necesidades locales, oportunidades de colaboración, debilidades y fortalezas», afirman desde el Ayuntamiento.

Para desarrollarlo, en la sesión y tras una breve exposición, se realizarán diferentes dinámicas por grupos, se pondrán en común las reflexiones y habrá espacio para hacer preguntas. Para poner el broche de oro a la sesión se ofrecerá a las personas asistentes un picoteo. Se prevé que la sesión tenga una duración de hora y media.

