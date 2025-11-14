Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

astigarraga

El Preferente de fútbol acude a Lezo tras ganar al Santo Tomas Lizeoa en casa

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

El primer equipo de fútbol del Mundarro Petritegi se desplaza hoy para jugar desde las 15.30 horas en Lezo ante el Allerru. Los ... de Astigarraga llegan a este partido tras conseguir una importante victoria el pasado sábado en Zarkumendegi ante el Santo Tomas Lizeoa, con un resultado final de 2-1. Tres puntos más que le colocan en mitad de la tabla y con la visita puesta hoy sábado en Lezo, ante un Allerru que marca el descenso. Buscará dar un salto importante en la clasificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Preferente de fútbol acude a Lezo tras ganar al Santo Tomas Lizeoa en casa