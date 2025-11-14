El Preferente de fútbol acude a Lezo tras ganar al Santo Tomas Lizeoa en casa

El primer equipo de fútbol del Mundarro Petritegi se desplaza hoy para jugar desde las 15.30 horas en Lezo ante el Allerru. Los ... de Astigarraga llegan a este partido tras conseguir una importante victoria el pasado sábado en Zarkumendegi ante el Santo Tomas Lizeoa, con un resultado final de 2-1. Tres puntos más que le colocan en mitad de la tabla y con la visita puesta hoy sábado en Lezo, ante un Allerru que marca el descenso. Buscará dar un salto importante en la clasificación.

En lo que se refiere a su partido ante el Santo Tomas Lizeoa, lo cierto que no entró bien al partido el Mundarro, que para los 10 minutos iba perdiendo con un gol en propia puerta. A los 25 minutos los donostiarras se quedaron con uno menos, tras roja directa por obstaculizar una jugada de gol, pero los de Astigarraga no estaban cómodos y así se llegó al descanso.

En la segunda parte cambiaron las tornas, los morados tomaron el control del partido y las sustituciones dieron esta vez resultado ya que se crearon situaciones de gol. Así llegó el tanto del empate por obra de Sein. El Lizeo iba notando el cansancio y en el minuto 87 sufrieron otra expulsión por doble amarilla y esta vez la suerte sí acompaño a los astigartarras, que lograron el gol de la victoria en el descuento por medio de Luis De Jesús.

Entre el resto de citas futbolísticas del fin de semana destaca el partido que el primera regional jugará hoy a las 15.30 horas en Irun, en el campo San José Obrero, ante el San Marcial, así como el del juvenil de honor en Usurbil, a partido de las 19.00.

Balonmano

Dos encuentros de balonmano en esta jornada. Las chicas de categoría sénior se desplazan para jugar mañana domingo desde las 11.30 en la pista del Munttarpe, en el polideportivo Bekoerrota. El infantil femenino afronta su partido hoy en Astigarraga. Las del municipio reciben al Tolosa desde las 12.00 horas.

Baloncesto

El primer equipo sénior femenino del Mundarro Petritegi de baloncesto jugó ayer en casa su partido ante el Ikuxma Estética Oiarso y hoy será el turno de los dos séniors masculinos. El de primera acude a Zubikoa Kiroldegia para jugar desde las 16.00 ante el Biotz Aloña Mendi y el de tercera a la misma hora recibe la visita del Debasket GBC. En cadetes los dos equipos juegan hoy: El A en Altza a las 16.00 ante Easo Basket y el B en casa a las 10.00 ante Mondragon.