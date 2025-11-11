El PNV reclama la adaptación urgente del recorrido del autobús en Hernani para poder incluir vehículos articulados

Juan F. Manjarrés Astigarraga Martes, 11 de noviembre 2025, 16:49 Comenta Compartir

El PNV de Astigarraga, encabezado por la concejala María Otaegi, ha exigido a EH Bildu la adaptación inmediata de las infraestructuras urbanas que se encuentran en el recorrido del autobús en Hernani para permitir que los vehículos articulados puedan prestar servicio en las líneas que conectan ambos municipios con la capital, «evitando las aglomeraciones y las situaciones de saturación, garantizando así un servicio de transporte público de calidad». Concretamente, se requiere de dos actuaciones por parte del Ayuntamiento de Hernani, con la adaptación de dos cruces, uno en la calle Antziola con Elkano y el segundo en el el de Zinkoenea con la calle Antziola..

El problema radica en que el recorrido de Hernani no está adaptado para permitir el paso de autobuses articulados, lo que provoca aglomeraciones y hace imposible que los autobuses más grandes den servicio a las paradas en Astigarraga. «Exigimos que se adapten con urgencia los cruces, aceras e infraestructuras necesarias para garantizar que los autobuses articulados puedan llegar a Astigarraga. Es un problema de necesidad, no de comodidad. Necesitamos que la movilidad de nuestros vecinos se vea facilitada y no limitada», ha añadido María Otaegi.

La portavoz Otaegi ha interpelado directamente al alcalde de Astigarraga y le ha pedido que «muestre la misma determinación que ha tenido con la Diputación Foral de Gipuzkoa para solicitar ahora a EH Bildu y al Ayuntamiento de Hernani la realización de las obras necesarias en Hernani». Algunas de las exigencias del movimiento vecinal «ya han sido atendidas por la Diputación», pero los jeltzales reclaman que «EH Bildu tiene en sus manos la posibilidad de solucionar los problemas de saturación existentes en las líneas BU12 y BU13». Asimismo, lamentan que el problema lleva encima de la mesa más de un año, y han recordado que la Diputación Foral de Gipuzkoa «ha incorporado un servicio complementario, mientras se realizan las obras de adaptación necesarias en Hernani».

EAJ-PNV recuerda a los alcaldes de Astigarraga y Hernani, Urdangarin y Lertxundi, ambos del mismo partido político, que tienen en su mano parte de la solución, al existir la posibilidad real de introducir lo antes posible autobuses más largos e incrementar la capacidad de transportar más personas usuarias.

Por ello, EAJ-PNV ha solicitado a EH Bildu que actúe «de manera urgente» para solucionar esta situación y se acometan las obras de adaptación con celeridad: «Este es un problema que no puede esperar más. Exigimos que EH Bildu se comprometa a resolverlo de manera inmediata para mejorar la calidad del transporte público y garantizar la movilidad de nuestros vecinos y vecinas,» ha afirmado la portavoz.

El servicio de autobuses que conecta Astigarraga con Donostia ha generado preocupación entre los vecinos del municipio debido a la falta de capacidad de los vehículos actuales, especialmente en horas punta. «Los autobuses no están dimensionados para la cantidad de usuarios que necesitamos acceder al transporte público. Los vehículos más grandes no pueden llegar a Astigarraga y esto está causando molestias a nuestros vecinos», ha señalado María Otaegi.