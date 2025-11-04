Las obras de la estación ferrovaria de Cercanías de Astigarraga arrancarán en el plazo de un mes

Las obras de la estación de servicios ferroviarios de Cercanías de Astigarraga arrancarán en el plazo de un mes después de que este martes el ... Consejo de Gobierno haya dado luz verde a la encomienda de gestión por la que el Departamento de Movilidad Sostenible encarga a Euskal Trenbide Sarea (ETS) la construcción de la infraestructura.

ETS adjudicó el proyecto el pasado mes de septiembre a la UTE formada por Sacyr, Altuna y Uria, Mariezcurrena y Zubieder. Estas empresas dispondrán de un plazo de 20 meses para ejecutar la construcción de la estación y sus accesos. Además, se trata de una obra que previamente el administrador estatal de infraestructuras ferroviarias Adif, propietario de la red de cercanías y de sus estaciones, había encomendado al Gobierno Vasco para su ejecución y que ahora pasa a manos del ente público que desde el Ejecutivo autonómico realiza este tipo de intervenciones.

El proyecto contará con servicios que facilitarán el flujo de personas y ofrecerán comodidad a los usuarios. Incluye un edificio rectangular de una sola planta situado sobre los andenes y las vías. Contará con un vestíbulo de 420 metros cuadrados que se conectará con ambos andenes laterales de 160 metros de largo mediante escaleras y ascensores. El acceso a la nueva estación se realizará a través de una pasarela peatonal y ciclista de 306 metros de longitud y un ancho de 4,5 metros que unirá San Sebastián y Astigarraga, hoy en día separadas tanto por la red ferroviaria como por el río Urumea. Constará de tres tramos, dos de los cuales, sus extremos, alcanzan cada uno de los municipios citados, mientras el tramo central estará unido estructuralmente a la nueva estación y hará las veces de acceso a la terminal.

15 millones de inversión

La pasarela podrá utilizarse también para cruzar el río Urumea paseando, desplazarse entre los dos núcleos urbanos y para que los trabajadores del polígono industrial ubicado en el lado de Donostia lo transiten.

La inversión total de la estación de Cercanías de Astigarraga y de la pasarela será superior a los 15 millones de euros. La estación será sufragada por el administrador ferroviario estatal en su totalidad, mientras que el Ejecutivo vasco aportará 2,6 millones de euros para la pasarela de entrada –Adif sumará a los accesos 1,2 millones-.