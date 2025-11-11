Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Inauguración del nuevo monolito colocado en la zona ajardinada de la antigua kultur etxea.

Astigarraga

Nuevo monolito de reconocimiento a víctimas astigartarras de violencia

Juan F. Manjarrés

AstigarragA.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:29

Este año, el Ayuntamiento de Astigarraga ha inaugurado un nuevo monolito con motivo del 10 de noviembre, Día de la Memoria, como reconocimiento a las víctimas astigartarras asesinadas y desaparecidas entre los años 1936-1985, «en la guerra provocada por el golpe militar franquista, los atentados de la extrema derecha y la violencia policial». Este monolito está ubicado en la zona ajardinada de la antigua casa de cultura.

El acto de homenaje se vivió el lunes por la tarde, poniéndose en marcha a las 17.30 horas en Emakumeon plaza, donde se celebró un acto de reconocimiento y reparación a las familias de las víctimas. Posteriormente, se inauguró el nuevo monolito y se realizó una ofrenda conmemorativa en los otros monolitos de la localidad. Para finalizar, se ofreció un picoteo en el local del barrio de Zamalbide-Bentak.

Pasos

El Ayuntamiento ha dado en los últimos años distintos pasos en la recuperación de la memoria histórica y en el reconocimiento y reparación de las víctimas. En 2017 se publicó la convocatoria de una beca para la recuperación de la memoria histórica de Astigarraga y la historiadora Maddalen Laburu realizó un trabajo de investigación sobre las víctimas de la guerra civil y el franquismo (de 1936 a 1945) en Astigarraga. En ese trabajo de investigación confeccionó la lista de víctimas astigartarras del periodo de 1936 a 1945. Este trabajo de investigación fue el punto de partida del documental 'Orri zuriak betetzen'. A través de este documental, el Consistorio quiso «homenajear, rememorar y reconocer» a las víctimas de la guerra civil y del franquismo en Astigarraga, aflorando y contando la verdad de lo que ocurrió. El documental se estrenó en 2023 y posteriormente se instaló de forma accesible y gratuita en tres plataformas, entre ellas el canal YouTube del Ayuntamiento.

Además de ello, en el año 2024 el Consistorio dio otro paso importante con el objetivo de recuperar la memoria histórica y se estrenó un documental sobre los astigartarras asesinados entre los años 70 y 80: 'Orbanen egia'.

