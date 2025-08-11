Miguel Ontiveros se llevó el torneo de ajedrez de la localidad

Las partidas del torneo de ajedrez de las fiestas se jugó en la zona exterior de la casa de cultura Erribera.

J. F. M. astigarraga. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46 Comenta Compartir

El club de ajedrez de la localidad se está afianzando poco a poco y se está convirtiendo en una referencia en Buruntzaldea. Una clara muestra de ello fue el torneo que organizó con motivo del desarrollo de las fiestas patronales, en el que participaron 72 ajedrecistas. Tristemente hubo unas 20 personas que no pudieron competir por exceso de aforo. Por lo tanto, se puede hablar de «grandísima acogida», afirman desde la propia organización. Fue una mañana muy familiar, con mucha gente de todas las edades que se acercó a mirar y a jugar con el tablero gigante que se colocó. Hubo jugadores de una edad entre los 5 y 70 años.

En categoría absoluta jugaron 7 jugadores. Venció Miguel Ontiveros, del Astigarraga Xake Kluba. Segundo fue Ibon Muñoz y tercero Eduardo Sanz.

El primer jugador de Buruntzaldea fue el de AXK, Iosu Used (quinto), y primer astigartarra Haritz Moreno.

En categoría sub 12 ganó Hugo Lanz de AXK, segundo Ekain Bengoetxea y tercero Beñat Iturbide.

Además del buen ambiente, se hicieron sorteos de materiales como ajedreces magnéticos, mochila tipo saco del club, termos...