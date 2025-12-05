Interesantes proyecciones de cine durante estos días

J. F. M. ASTIGARRAGA. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

El cine será protagonista en Astigarraga este fin de semana y en primeras las jornadas de la próxima. Si este domingo los niños podrán disfrutar con 'Heidi, Katamotzaren erreskatea' y los adultos con una de las películas más exitosas de la temporada, 'Los domingos', el miércoles habrá ocasión de hacerlo de una manera distinta, con la sesión de cine-forum 'Aisha', gracias a la organización de Emakumeon Etxea.

Las primeras citas serán mañana en Erribera kulturgunea. A las 16.30 será el turno de los pequeños, con una cinta de 106 minutos y una entrada a 2 euros. Luego, a las 19.00, será el turno de 'Los domingos', para mayores de 12 años. El precio es de 5 euros y la duración de la película de 110 minutos.

En lo que se refiere al cine-forum, se desarrollará el miércoles día 10 de diciembre en Emakumeon Etxea, desde las 17.30 horas, centrado en el tema de la inmigración.