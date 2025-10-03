Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Intenso fin de semana con partidos de baloncesto, fútbol y balonmano

J. F. M.

ASTIGARRAGA.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16

Comenta

Nuevo fin de semana con un buen número de partidos deportivos en distintas modalidades. Tanto en Astigarraga como fuera competirán conjuntos del Mundarro Petritegi.

En baloncesto en casa juega el sénior masculino de primera. Los de Astigarraga se medirán a las 18.00 con el Ordizia en el Polideportivo. El femenino de primera se desplaza a Arrasate para jugar contra el Kruce Ointxe a la misma hora y el segunda a Zarautz para hacerlo desde las 20.30 con el Zastoak. También juegan hoy los equipos cadetes.

Intensa será igualmente la jornada de fútbol para los equipos de Mundarro Petritegi. El Preferente buscará sus primeros puntos en esta tercera jornada jugando en el campo Harane de Usurbil. El encuentro será mañana domingo desde las doce del mediodía. También competirá mañana fuera el primera regional, en este caso en Herrera. Se miden con Atotxa River desde las 15.30.

Jugando los mayores fuera, la cita más importante en Zarkumendegi este fin de semana es el partido que afrontará el conjunto juvenil de honor del Mundarro Petritegi. Su partido es hoy a las cuatro de la tarde ante el Vasconia, un partido siempre interesante ante los de Puio. El juvenil de primera descansa y el cadete de honor acude hoy a Matigoxotegi para jugar contra el Kostkas a las 17.00.

También juegan hoy los equipos de cadete de primera, el A ante el Antigua Luberri en Berio y el B en casa recibiendo al San Marcial desde las 10.00.

En lo que respecta al balonmano, hoy se juega un partido pero en el polideportivo de Bergara. El conjunto sénior femenino competirá desde las 19.30 horas.

