«Una iniciativa consolidada, pero con novedades»

El alcalde de la localidad, Xabier Urdangarin, fue el encargado de presentar el programa de actividades que se desarrollará durante las jornadas de Sagardo Forum. Además de ello, el primer edil destacó dos ideas. Una de ellas es que este año el Sagardo Forum alcanza su sexta edición y es, por tanto, «una iniciativa consolidada», que mantiene su estructura año tras año (Jornadas técnicas, Concurso Internacional de Sidra y Feria Internacional de Sidra), «pero que siempre nos aporta novedades». Junto a ello, «también nos permite estrechar lazos con otros productores de sidra internacionales, así como con responsables de otras ferias de Europa».