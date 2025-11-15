Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Astigarraga

«Una iniciativa consolidada, pero con novedades»

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:17

Comenta

El alcalde de la localidad, Xabier Urdangarin, fue el encargado de presentar el programa de actividades que se desarrollará durante las jornadas de Sagardo Forum. Además de ello, el primer edil destacó dos ideas. Una de ellas es que este año el Sagardo Forum alcanza su sexta edición y es, por tanto, «una iniciativa consolidada», que mantiene su estructura año tras año (Jornadas técnicas, Concurso Internacional de Sidra y Feria Internacional de Sidra), «pero que siempre nos aporta novedades». Junto a ello, «también nos permite estrechar lazos con otros productores de sidra internacionales, así como con responsables de otras ferias de Europa».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  6. 6

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  9. 9 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  10. 10 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Una iniciativa consolidada, pero con novedades»