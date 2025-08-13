Herri kirolak de primer nivel este viernes con motivo de las fiestas de Santiagomendi

El barrio Santiagomendi vive todos los años a mediados de agosto sus fiestas. En esta ocasión será en las jornadas de este jueves y ... viernes, cuando modifiquen su día a día y disfruten de actividades especiales sus vecinos.

El jueves será el turno del campeonato de mus, que se desarrollará en la ermita desde las 22.00 horas. Cada pareja tendrá que pagar 20 euros y la inscripción se hará desde las 21.30 horas.

De todos modos, el día grande durante el desarrollo de las fiestas llegará en la jornada del viernes, con actividades desde las diez de la mañana en un programa que se alargará hasta la noche. Los vecinos de Santiagomendi contarán con una variada oferta.

El comienzo será con la tradicional diana a las diez, para pasar luego al concurso de tortilla de patatas y sidra entre los vecinos del propio barrio. Será a las 11.00 y una hora después llegará el momento del desafío con caballo.

La sidrería Larrarte acogerá a las dos de la tarde una comida popular, para vivir luego desde las seis de la tarde la organización de juegos para los pequeños de la casa. Habrá hinchables. Será a esa hora también cuando se llegue una de las citas centrales del desarrollo de las fiestas de Santiagomendi: Herri Kirolak en la zona baja de la ermita. Está confirmada la presencia de Julen Gabirondo, Jokin Basozabal, Ander Altuna y Beñat Telleria, además de Maddi Gesalaga y Goizeder Abendibar.

Tras el deporte rural, los asistentes lo podrán pasar bien con el campeonato de toka que dará comienzo a las 19.30 horas, para pasar luego a degustar una cena que discurrirá de manera popular desde las 21.00 en la zona de la ermita. Luego será el turno de la romería con el grupo 3ttu.