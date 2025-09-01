Las fiestas de Urumea Berri tendrán este año dos días de duración

AstigarragaLas fiestas de Urumea Berri tendrán este año dos días de duración
Astigarraga
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04
Urumea Berri celebrará sus fiestas en el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. Poco a poco se van asentando y en ... esta ocasión desde la sociedad ubicada en dicha zona, organizadora de los festejos, se ha apostado por hacerlo durante dos días. Viernes y sábado, por tanto, contará con actividades para disfrute de personas de distintas edades.
Los festejos echarán a andar el día 19 de septiembre a las 18.00 horas con el txupinazo y durante las dos jornadas habrá tamborrada, música, juegos infantiles, comida popular, fiesta de la espuma y campeonato de toka.
