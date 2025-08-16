Fiesta de San Roke junto a la ermita

El día de San Roke siempre tiene un significado especial en el verano de Astigarraga. La cima del monte Santiagomendi, junto a la ermita ... o incluso en el interior de la misma, se desarrolla año tras año una fiesta que rompe en gran medida la escasa actividad que durante el mes de agosto tiene lugar en la zona.

Hay que subir, mucho incluso cabría decir, para acercarse hasta la ermita de Santiagomendi. Eso le aporta el ser un lugar emblemático, único cabría decir dentro del término municipal de Astigarraga, incluso de toda la zona de Buruntzaldea y Donostia. Un enclave y una altura que le permiten contar con unas vistas espectaculares, llegándose a ver el mar.

En un paraje semejante se llevó a cabo la fiesta de San Roke, poniéndose en marcha en el interior de la emblemática ermita, con una misa a las once de la mañana. A la salida de la misma los asistentes pudieron disfrutar del baile de los dantzaris del grupo Astigar, que una vez más estuvieron acompañados por los txistularis de Txirriskla. La primera parte del día se completó con la participación del grupo de música 3TTU.

Luego ya llegó el momento de disfrutar de la gastronomía participando en la comida popular que todos los años se lleva a cabo junto a la ermita. Por la tarde el protagonismo fue nuevamente para la música, que llegó de la mano del grupo Ken Bar, con una actuación que comenzó sobre las 17.30 horas.