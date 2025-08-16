Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Dantzaris bailando con la música del txistu en la explanada que se encuentra justo delante de la ermita de Santiagomendi. JUANFER

Astigarraga

Fiesta de San Roke junto a la ermita

Jornada tradicional la vivida en lo alto del monte, un día de referencia en agosto en Astigarraga

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigaraga

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:37

El día de San Roke siempre tiene un significado especial en el verano de Astigarraga. La cima del monte Santiagomendi, junto a la ermita ... o incluso en el interior de la misma, se desarrolla año tras año una fiesta que rompe en gran medida la escasa actividad que durante el mes de agosto tiene lugar en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  3. 3 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  4. 4 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  7. 7 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  8. 8

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  9. 9

    Javi López, muy cerca del Betis
  10. 10

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fiesta de San Roke junto a la ermita

Fiesta de San Roke junto a la ermita