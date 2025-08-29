Feria del Pulpo con producto gallego esta tarde en Kupela Taberna

J. F. M. astigarraga. Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

Poco a poco regresa la actividad al municipio tras el parón habitual de agosto y lo hace con actividades que van asomando y animando el ambiente en la localidad. Si ayer a última hora de la tarde fue la música en la calle la que se dejó notar, con la actuación del cuarteto de jazz J. Fox, hoy es el turno de la Feria del Pulpo, que anualmente se organiza en Kupela Taberna.

Aquellos que quieran disfrutar del pulpo de Galicia lo podrán hacer desde las 7.30 de la tarde pasando por el bar situado en la calle Tomás Alba.