Autoridades, alumnos y profesores junto al lagar a restaurar. Juanfer

Astigarraga

Estudiantes de carpintería de Gipuzkoa, Navarra y Lapurdi se unen para recuperar un lagar de más de 400 años en Astigarraga

Los jóvenes han empezado esta semana a trabajar en el caserío Erbetegi- Etxeberri, una labor que se prolongará «varios meses»

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:04

Comenta

Recuperar un lagar de más de 400 años de antigüedad. Esa es la labor que van a afrontar estudiantes de carpintería de Gipuzkoa, Navarra y ... Lapurdi de la mano del proyecto 'Dolareak' en Astigarraga. Con la participación del Ayuntamiento y bajo el impulso de la Fundación Peio Martikorena, los trabajos han comenzado esta misma semana y se alargarán durante los próximos meses. Toman parte estudiantes de formación profesional de Easo Politeknikoa, CIF Donibane (Navarra) y Fédération Compagnonnique (Nueva Aquitania) .

