Estudiantes de carpintería de Gipuzkoa, Navarra y Lapurdi se unen para recuperar un lagar de más de 400 años en Astigarraga

Recuperar un lagar de más de 400 años de antigüedad. Esa es la labor que van a afrontar estudiantes de carpintería de Gipuzkoa, Navarra y ... Lapurdi de la mano del proyecto 'Dolareak' en Astigarraga. Con la participación del Ayuntamiento y bajo el impulso de la Fundación Peio Martikorena, los trabajos han comenzado esta misma semana y se alargarán durante los próximos meses. Toman parte estudiantes de formación profesional de Easo Politeknikoa, CIF Donibane (Navarra) y Fédération Compagnonnique (Nueva Aquitania) .

La iniciativa cuenta con la cofinanciación de la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra y los trabajos se llevan a cabo en Astigarraga. Se centran en la restauración del lagar de sidra del caserío Erbetegi-Etxeberri de la localidad guipuzcoana, una antigua pieza del siglo XVII que ha sido conservada durante años y que ahora se pretende que vuelva a tomar vida.

Iban de la Fuente, del centro Compagnons du Tour de France, es uno de los profesores inmerso en este importante proyecto y remarca el importante trabajo que están afrontando los alumnos. «Se trata de recuperar un lagar histórico, que tiene gran relevancia en la zona, y además mostrar a los estudiantes cómo se trabaja con madera antigua». Reconoce que cada vez se construye menos con madera, «ya que la antigua se reutiliza muy poco. Se corta y se echa el fuego». Bajo su entender, «las maderas antiguas cuentan una historia, tienen una vida y el material en sí tiene una gran importancia».

La realidad es que el lagar en el que ahora se trabaja para su recuperación no es uno cualquiera. El del caserío Erbetegi- Etxeberri estaba dividido en dos viviendas, habitadas por las familias Goikoetxea e Izeta, y era de unas dimensiones importantes. Es el único conocido que se conserva de doble eje y con una trituradora (matxaka) que se accionaba con fuerza animal. La prensa funcionaba a mano y para ponerla en marcha se necesitaban cuatro personas en cada eje. La mayor parte del mosto generado se trasladaba a San Sebastián para su comercialización en bares. Por lo tanto, no se está hablando de un lagar de caserío que tenía como objetivo el autoconsumo.

Durante muchos años el material que conformaba el lagar ha estado guardado «como un tesoro», afirman. Ahora serán los estudiantes los que le darán vida, «aprenderán a entender la madera antigua, la limpiarán para evaluar en qué estado se encuentran y le aplicarán un tratamiento a modo de protección. También analizarán cómo se coloca la madera en un lagar de sidra», afirma Iban de la Fuente, destacando que se trata de una labor que «hay que hacer a mano».

Una vez culminado el trabajo y montada la prensa o lagar, se realizará una datación de la madera para conocer su pasado y se llevará a cabo un escaneo digital en 3D, que se utilizará en el futuro como material pedagógico. «Gracias a 'Dolareak' recuperaremos una pieza esencial de nuestro patrimonio relacionado con la sidra, un producto con mucho arraigo en nuestra cultura y especialmente en Astigarraga, en el que la madera jugaba un papel muy importante, aunque cada vez se utiliza menos en favor del acero inoxidable», asegura el profesor.

El alcalde de Astigarraga, Xabier Urdangarin, presente en la presentación de la nueva iniciativa, le daba especial relevancia al proyecto planteado. «Esta es la continuación de un viaje que comenzó hace 5 siglos, pero esta no es su última estación. Desde el Ayuntamiento esperamos que este sea el comienzo de una colaboración fructífera», en referencia a la relación con Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra y los centros formativos. Ya adelanta que una vez restaurado habrá que decidir dónde queda finalmente ubicado un lagar con tan imponentes medidas.

Urdangarin destaca que el proyecto que se está desarrollando de manera coordinada plantea tres objetivos claros: «Uno es el de recuperar y restaurar antiguos lagares, además de transmitir los oficios tradicionales de carpintería a través de la formación y fomentar la cooperación transfronteriza en Euskal Herria a través de un programa multilingüe». Hay que tener en cuenta que los alumnos utilizan euskera, castellano y francés.

Marie Heguy-Urain, de Eurorregión Nueva Aquitancia Euskadi Navarra, pone el acento en que se trata de una iniciativa que es «un buen ejemplo de un proyecto que cumple nuestros objetivos, porque impulsa el desarrollo económico, social y cultural a ambos lados de la muga, al tiempo que pone el foco en el patrimonio y la educación mediante la colaboración transfronteriza».