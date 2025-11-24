Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantes en el espectáculo de sevillanas ofrecido en Erribera kulturgunea.
Astigarraga

Un espectáculo de sevillanas para denunciar la violencia sexista

Se trata de una nueva iniciativa dentro del colectivo Matazak

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:20

Hay distintas formas de lanzar un grito frente a la violencia machista y Astigarraga, centrada desde hace muchos años de manera intensa en este tema ... con el proyecto Madejas contra la Violencia Sexista, ha querido dar un paso más y lo hecho lanzándose a bailar sevillanas. Han pasado de tejer a bailar y han llevado su espectáculo a la casa de cultura Erribera, con la participación también de grupos vinculados a las sevillanas llegados desde otros municipios. Más de 150 personas acudieron a disfrutar del espectáculo ofrecido.

